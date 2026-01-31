Telegram ya no es solo mensajes: así se viraliza la desinformación en imágenes

Las redes sociales no solo conectan personas: también amplifican mensajes a una velocidad nunca vista. Y en ese terreno, Telegram se ha convertido en un actor clave. Una investigación de ElObservatorioSocial de Fundación “la Caixa” pone cifras y contexto a un fenómeno que preocupa cada vez más: cómo se difunde la desinformación en los canales públicos de Telegram en español.

El estudio analiza más de 1,5 millones de mensajes publicados entre 2019 y 2024 en cerca de un centenar de canales, utilizando inteligencia artificial para detectar patrones de contenido, alcance y viralidad. El foco está puesto en los llamados canales “alternativos”, espacios que se presentan como contrapunto a los medios tradicionales, pero que con frecuencia ofrecen versiones distorsionadas de la realidad.

Los resultados dibujan un cambio profundo en la forma de comunicar y viralizar mensajes en esta plataforma.

La imagen manda en los canales alternativos

Uno de los datos más reveladores del análisis de ElObservatorioSocial de Fundación “la Caixa” es el peso del contenido multimedia. En los canales alternativos, cerca del 60% de los mensajes incluyen imágenes o vídeos, frente a un uso abrumador de enlaces a textos en los medios tradicionales, que supera el 95%.

Esta diferencia no es solo estética. El contenido visual conecta más rápido, emociona más y se comparte con mayor facilidad. No es casualidad que estos canales hayan apostado de forma creciente por formatos audiovisuales.

Además, el volumen de mensajes en canales alternativos creció de manera constante hasta 2023, cuando alcanzó picos de hasta 25.000 mensajes mensuales. Aunque desde entonces la cantidad se ha estabilizado, el uso de imágenes y vídeos no ha dejado de aumentar.

Más multimedia, más viralidad

El estudio revela otro dato clave: los mensajes multimedia tienen más alcance. En canales alternativos con muchos seguidores, los mensajes con imágenes o vídeos alcanzan de media unas 100.000 visualizaciones, frente a las 60.000 de los mensajes solo de texto.

Aunque solo una pequeña parte de los mensajes se vuelve realmente viral —menos del 5% destaca de forma excepcional dentro de su canal—, cuando eso ocurre casi siempre hay un elemento visual detrás. En algunos casos, el contenido multimedia multiplica por cuatro la difusión respecto a otros formatos.

Hay temas especialmente propensos a este fenómeno. La guerra, por ejemplo, concentra más del 75% de mensajes con imágenes o vídeos, lo que incrementa su impacto emocional y su capacidad de propagación.

Por qué importa entender este fenómeno

Según ElObservatorioSocial de Fundación “la Caixa”, el alcance superior del contenido multimedia se mantiene independientemente del tema tratado. Esto convierte a las imágenes y vídeos en una herramienta especialmente eficaz para difundir mensajes simplificados, emocionales o directamente engañosos.

Comprender cómo y por qué se viraliza este tipo de contenido es clave para afrontar el reto de la desinformación. Telegram, aunque nació como una herramienta de mensajería privada, funciona hoy como una red social paralela donde el impacto de lo visual marca la diferencia.