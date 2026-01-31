¿Odias planchar la ropa? Con este truco se te hará más fácil

Planchar la ropa es, para muchas personas, una de las tareas domésticas más tediosas. Sin embargo, un pequeño ajuste en la rutina puede marcar una gran diferencia y convertir este hábito en algo mucho más rápido y llevadero.

El truco está en planchar las prendas cuando todavía conservan un ligero grado de humedad. La ropa ligeramente húmeda se alisa con mayor facilidad, ya que las fibras están más relajadas, lo que permite eliminar arrugas con menos pasadas de plancha y menor presión.

Este método resulta especialmente eficaz en camisas, pantalones, vaqueros o prendas gruesas, donde las arrugas suelen ser más persistentes. En lugar de esperar a que la ropa se seque por completo empezaremos cuando la prenda esté algo húmeda y este sencillo paso ahorrará el número de pasadas necesarias.

En el caso de prendas que ya están totalmente secas, un pulverizador con agua puede cumplir la misma función. Humedecer ligeramente las zonas más arrugadas facilita el planchado y evita tener que insistir repetidamente con la plancha caliente.

Además de ahorrar tiempo, este truco también permite reducir el consumo energético, ya que la plancha permanece encendida durante menos minutos. A largo plazo, este pequeño gesto se traduce en una rutina más eficiente y en un menor desgaste de la ropa, que sufre menos por el calor excesivo.

Si tu ropa ya está seca puedes optar también por colocar un trapo húmedo en la base de la plancha, hará una función parecida y ayudará a mejorar el resultado de tu tarea.

Un cambio sencillo, fácil de incorporar al día a día, que demuestra que mejorar las tareas domésticas no siempre requiere grandes esfuerzos, sino pequeños hábitos bien pensados.