Limpiar las persianas sin desmontarlas: el método sencillo que evita polvo y manchas

La limpieza de las persianas suele ser una de las tareas domésticas más pospuestas. El polvo acumulado, las manchas de grasa o la suciedad que se incrusta con el paso del tiempo hacen que muchos opten por no limpiarlas o esperar a una limpieza a fondo que, en la mayoría de los casos, implica desmontarlas. Sin embargo, existe un método sencillo que permite dejarlas en buen estado sin necesidad de retirarlas ni emplear productos agresivos.

El primer paso consiste en bajar completamente la persiana y colocarla en posición horizontal, de forma que las lamas queden alineadas. Esto facilita el acceso a toda la superficie y evita que el polvo caiga al interior de la vivienda. Antes de aplicar cualquier producto, es importante retirar la suciedad suelta con un plumero, un cepillo o paño, que permite arrastrar el polvo sin levantarlo.

Una vez retirada la capa superficial, se prepara una mezcla sencilla con agua templada, un chorrito de vinagre blanco y unas gotas de lavavajillas. Esta combinación ayuda a eliminar tanto la suciedad adherida como los restos de grasa que se acumulan especialmente en cocinas o en ventanas exteriores. Retiramos las cortinas y abrimos el tambor tirando hacia nosotros con un simple gesto. Con un paño de microfibra ligeramente humedecido, se limpian las lamas una a una, prestando atención a los bordes, donde suele concentrarse más suciedad, mientras vamos levantando la persiana se va limpiando la zona interior según se enrolla.

Tras la limpieza, es recomendable pasar un paño seco para evitar marcas de agua y asegurar un acabado uniforme. Este método no solo permite mantener las persianas limpias de forma regular, sino que también evita la acumulación excesiva de polvo, mejora la entrada de luz natural y contribuye a un ambiente más saludable en el hogar, todo ello sin necesidad de desmontarlas ni realizar grandes limpiezas ocasionales.