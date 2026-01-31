Limpiar la casa: el método 20/10 que lo está cambiando todo

Limpiar la casa suele ser una de esas tareas que se posponen una y otra vez. El motivo es casi siempre el mismo: la sensación de que el desorden es tan grande que no merece la pena ni empezar. Precisamente para combatir ese bloqueo nació el método 20/10, un sistema de limpieza y organización creado por Rachel Hoffman y recogido por Idealista como una de las fórmulas más realistas para mantener el hogar en orden.

El método 20/10 parte de una idea muy sencilla: no hace falta limpiarlo todo de golpe ni dedicar horas seguidas a ordenar la casa. Al contrario, intentar hacerlo suele provocar cansancio, frustración y abandono. La clave está en dividir las tareas en pequeños intervalos de tiempo que sean asumibles y fáciles de encajar en el día a día.

¿Cómo funciona?

El funcionamiento es tan simple como efectivo. Durante 20 minutos se limpia o se ordena una sola tarea o una zona concreta de la casa. Puede ser recoger el dormitorio, limpiar el suelo del salón o poner una lavadora. Durante ese tiempo no se cambia de tarea ni se presta atención al resto del desorden. Después llegan 10 minutos de descanso obligatorio, pensados para desconectar, recuperar energía y evitar el agotamiento. El ciclo puede repetirse tantas veces como se quiera o se necesite.

Según explica Idealista, uno de los grandes aciertos del método 20/10 es que obliga a dejar de mirar la casa como un todo. El estrés aparece cuando se percibe el desorden como algo interminable. Al centrarse solo en lo que se puede hacer en ese momento, la sensación de control aumenta y la motivación no desaparece antes de empezar.

El método se apoya además en varios principios que ayudan a mantener el orden a largo plazo. Hacer fotos del antes y él después permite ver el progreso real y anima a continuar. Hacer la cama cada día, aunque solo lleve un minuto, cambia por completo la percepción del dormitorio. En el caso de la ropa, la norma es clara: el proceso no termina hasta que está doblada y guardada en su sitio.

También se recomienda darse pequeñas recompensas tras cada sesión, no dejar nada en el suelo o fuera de lugar, dividir la limpieza por zonas y anotar las tareas en un cuaderno. Todo ello convierte la limpieza en una rutina más llevadera y sostenible.

Tal y como recoge Idealista, el método 20/10 no promete casas perfectas, sino algo mucho más valioso: un hogar ordenado sin estrés y una forma más sana de enfrentarse a las tareas domésticas.