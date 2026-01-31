Cómo eliminar los malos olores del fregadero sin productos caros

Los malos olores en el fregadero son un problema habitual en muchos hogares y suelen aparecer cuando se acumulan restos de comida, grasa o detergente en las tuberías. Aunque existen numerosos productos específicos en el mercado, no siempre es necesario recurrir a soluciones costosas o químicas para mantener la cocina libre de olores desagradables.

Uno de los trucos caseros más eficaces y extendidos combina dos ingredientes comunes que prácticamente nunca faltan en casa: bicarbonato de sodio y vinagre. Esta mezcla no solo ayuda a neutralizar los malos olores, sino que también contribuye a limpiar el interior de las tuberías de forma sencilla.

El procedimiento es muy simple. Basta con verter una cucharada de bicarbonato de sodio directamente por el desagüe, seguida de un vaso de vinagre. Al entrar en contacto, ambos ingredientes provocan una reacción efervescente que actúa sobre los residuos acumulados, ayudando a desprender la suciedad adherida a las paredes de la tubería y eliminando las bacterias responsables del mal olor.

Tras dejar actuar la mezcla durante unos diez o quince minutos, se recomienda aclarar el desagüe con abundante agua caliente. Este último paso es clave para arrastrar los restos y completar la limpieza, dejando el fregadero más limpio y sin olores persistentes.

Además de ser un método económico, este truco es respetuoso con las tuberías y puede utilizarse de forma periódica como mantenimiento preventivo, evitando atascos y acumulaciones. Un gesto sencillo, rápido y eficaz que ayuda a mantener la cocina en buen estado sin necesidad de productos caros ni esfuerzos adicionales.