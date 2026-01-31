Antonio Canales confiesa en ‘GH DÚO’ una venganza planeada durante tres años

La última gala de este jueves en ‘GH DÚO’ dejó uno de los momentos más tensos de la edición. En una noche marcada por la doble expulsión, Belén Rodríguez abandonó definitivamente la casa por decisión de la audiencia. Su salida provocó tristeza entre algunos compañeros, pero también destapó una reacción completamente inesperada: la de Antonio Canales.

Según informa la web de Telecinco, lejos de mostrar pena, el concursante sorprendió al confesar que llevaba años esperando este momento. Una revelación que salió a la luz durante una conversación con Carlos Lozano y que dejó al presentador visiblemente impactado.

Una venganza cocinada a fuego lento

Todo comenzó cuando Carlos reprochó a Canales su actitud hacia Belén Rodríguez y le pidió explicaciones por hablar tan duramente de ella. La respuesta fue directa y demoledora. Antonio Canales aseguró que la conoce desde su paso por ‘Supervivientes’ y que su relación se rompió entonces.

“Ella me hizo una campaña en ‘Supervivientes’”, explicó, dejando claro que el conflicto venía de lejos. Aunque insistió en que no se considera una persona rencorosa, admitió que aquel episodio marcó un antes y un después. “Se lo dije a la cara”, recordó, antes de relatar el momento en el que ambos hablaron de “enterrar el hacha de guerra”.

Pero esa tregua nunca llegó. Canales confesó que rechazó cerrar el conflicto y que decidió esperar su momento.

“Tres años esperando para devolvérsela”

Tal y como recoge Telecinco, Antonio Canales fue aún más lejos al reconocer que llevaba “tres largos años” esperando la oportunidad perfecta para vengarse. Según su versión, Belén Rodríguez no solo le hizo daño a él, sino también a su hermano, que acudió a defenderlo en su momento.

“Me hizo la vida imposible a mí y a mi hermano”, afirmó, asegurando que sabía exactamente “dónde llevarla” y que la había atacado “donde más duele”. Una confesión que Carlos Lozano escuchó con asombro, aunque terminó reconociendo que entendía su postura: “Se la has pagado bien pagada”, llegó a decirle.

El directo, el escenario elegido

La conversación alcanzó su punto más inquietante cuando Canales explicó que nada de lo ocurrido durante la gala fue improvisado. Según relató, eligió conscientemente el momento, el lugar y hasta la cámara para lanzar su ataque en pleno directo.

“La única forma de darle fuerte era ahí”, confesó, asegurando que sabía que sus palabras serían emitidas y que todo estaba calculado. “Soy muy estudioso”, afirmó, dejando claro que su intervención fue una estrategia medida al milímetro.

Una revelación que, tras la salida de Belén Rodríguez de ‘GH DÚO’, ha cambiado por completo la lectura de su convivencia dentro de la casa y ha generado una auténtica tormenta entre los seguidores del programa, tal y como refleja la web de Telecinco.