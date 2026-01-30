Tres trucos para perfumar el hogar y eliminar los malos olores

Una de las sensaciones más agradables cuando entramos en casa es la del aroma a hogar que nos hace sentir en paz. Para ello, es necesario ventilar al menos 10 minutos todos los días y disponer de ambientadores para crear esa atmósfera especial que invita al confort y el descanso. Por eso, te proponemos tres trucos para que tu casa huela siempre bien.

Para el primero vas a necesitar café en grano, una copa o vaso de cristal y una vela de olor a vainilla. Llena dos tercios del recipiente aproximadamente con el café y ubica la vela en el centro. El calor que desprende la vela encendida potenciará el olor del café dejando un aroma agradable en toda la estancia. Además, ambos olores combinan a la perfección.

En una olla añade cuatro tazas de agua, hojas de eucalipto, ramas de canela, corteza de limón y tomillo. Ponla a fuego medio durante 10 minutos para que hierva, y después, cuando se haya templado, viértelo en un recipiente de cristal. Te ayudará a cubrir los malos olores y dejar un aroma herbal muy agradable en toda la casa.

Para el último truco harán falta discos desmaquillantes rociados con ambientador o aceite esencial. Mételos en una bolsita y utiliza un trozo de cuerda o alambre para instalarlos donde desees. Prueba a introducirlos en el interior de los armarios para recibir un aroma fresco cada vez que los abras.

Cuidar las plantas

Las plantas también ayudan a purificar el aire y lograr una atmósfera fresca en el hogar, pero requieren un mantenimiento. No hace falta que compres productos específicos; te contamos cómo cuidarlas con un ingrediente que está en todas las casas: vinagre de vino blanco.

Puedes empapar una bayeta de microfibra en vinagre y frotar las hojas de tus plantas más grandes por el derecho y el revés para eliminar el polvo, la cal y otros elementos no deseados.

El vinagre de vino blanco también sirve para regular el pH y aportar hierro. Añade una cucharada a 1 litro de agua y riega las plantas con la mezcla. Si lo que necesitas es prevenir bacterias, plagas o moho, añade 1 ml de vinagre a 100 ml de agua en un pulverizador y rocía tu planta por el tallo y las hojas.