Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
GALERÍA | El Duero a pie de calleExperimento de Correos en ZamoraIX Encuentro Provincial de ÁguedasLos zamoranos ya pueden consultar su colegio electoralClaudio Rodríguez y Concha Lagos
instagramlinkedin

¿Qué mascotas se pueden tener en España y cuáles no? Claves de la normativa que marca el sí y el no

Perros, gatos y hurones siguen siendo el “núcleo duro”, y la Ley veta primates, reptiles venenosos y mamíferos silvestres grandes mientras el Gobierno termina de definir un listado positivo de especies permitidas

¿Qué mascotas es legal tener en casa y cuáles no?

¿Qué mascotas es legal tener en casa y cuáles no? / Envato

Marta Clavero

La pregunta se ha vuelto más frecuente desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de protección y bienestar animal, que fija un marco común en todo el país, aunque permite que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan añadir condiciones en su ámbito competencial.

La ley establece que solo estará permitida la tenencia como animal de compañía de: perros, gatos y hurones; además de otras especies consideradas domésticas que el ministerio competente deberá listar; especies silvestres incluidas en el futuro listado positivo; algunos animales de producción que pierdan su fin productivo y se inscriban como compañía; y aves de cetrería y animales de acuariofilia siempre que no estén en catálogos de invasoras o protegidas (estatales o autonómicos) ni entren en prohibiciones de la UE o tratados internacionales.

Qué animales no se pueden tener o quedan en el 'no' provisional

Hasta que se aprueben y publiquen los listados positivos por grupos (mamíferos, aves, reptiles, etc.), la ley activa una prohibición por peligrosidad o precaución:

  • Todos los primates.
  • Reptiles venenosos y reptiles que superen los 2 kg en edad adulta (salvo quelonios).
  • Mamíferos silvestres de más de 5 kg en edad adulta.
  • Determinados artrópodos, peces y anfibios cuyo veneno o mordedura suponga un riesgo grave.
  • Y, en general, especies cuya tenencia ya esté impedida por otra normativa estatal o comunitaria.

El veto a las especies exóticas invasoras es directo

Al margen de la Ley 7/2023, el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras implica, con carácter general, la prohibición de posesión, transporte, tráfico y comercio de las especies incluidas (con excepciones muy tasadas y autorizadas).

Noticias relacionadas

El propio Ministerio de Derechos Sociales explica que el objetivo del real decreto del listado positivo es dar seguridad jurídica y concretar las especies que están permitidas como animales de compañía; la consulta pública de ese desarrollo reglamentario se activó en octubre de 2025.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents