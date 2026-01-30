¿Qué mascotas se pueden tener en España y cuáles no? Claves de la normativa que marca el sí y el no
Perros, gatos y hurones siguen siendo el “núcleo duro”, y la Ley veta primates, reptiles venenosos y mamíferos silvestres grandes mientras el Gobierno termina de definir un listado positivo de especies permitidas
Marta Clavero
La pregunta se ha vuelto más frecuente desde la entrada en vigor de la Ley 7/2023 de protección y bienestar animal, que fija un marco común en todo el país, aunque permite que las comunidades autónomas y los ayuntamientos puedan añadir condiciones en su ámbito competencial.
La ley establece que solo estará permitida la tenencia como animal de compañía de: perros, gatos y hurones; además de otras especies consideradas domésticas que el ministerio competente deberá listar; especies silvestres incluidas en el futuro listado positivo; algunos animales de producción que pierdan su fin productivo y se inscriban como compañía; y aves de cetrería y animales de acuariofilia siempre que no estén en catálogos de invasoras o protegidas (estatales o autonómicos) ni entren en prohibiciones de la UE o tratados internacionales.
Qué animales no se pueden tener o quedan en el 'no' provisional
Hasta que se aprueben y publiquen los listados positivos por grupos (mamíferos, aves, reptiles, etc.), la ley activa una prohibición por peligrosidad o precaución:
- Todos los primates.
- Reptiles venenosos y reptiles que superen los 2 kg en edad adulta (salvo quelonios).
- Mamíferos silvestres de más de 5 kg en edad adulta.
- Determinados artrópodos, peces y anfibios cuyo veneno o mordedura suponga un riesgo grave.
- Y, en general, especies cuya tenencia ya esté impedida por otra normativa estatal o comunitaria.
El veto a las especies exóticas invasoras es directo
Al margen de la Ley 7/2023, el Catálogo Español de Especies Exóticas Invasoras implica, con carácter general, la prohibición de posesión, transporte, tráfico y comercio de las especies incluidas (con excepciones muy tasadas y autorizadas).
El propio Ministerio de Derechos Sociales explica que el objetivo del real decreto del listado positivo es dar seguridad jurídica y concretar las especies que están permitidas como animales de compañía; la consulta pública de ese desarrollo reglamentario se activó en octubre de 2025.
- Las poblaciones de ciervos comienzan a recuperarse en la Reserva Regional de Caza 'Sierra de la Culebra
- Una ambulancia que trasladaba a pacientes de Galicia a Madrid, atrapada en la nieve en Zamora
- ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
- Con las manos en la masa: reparto gratuito de pizzas en la protesta agraria de Zamora para saber apreciar el trigo y la carne local
- Las deficiencias de drenaje en obras de Zamora recién terminadas que destapa la borrasca Kristin
- GALERÍA | El campo indignado: los tractores toman el centro de Zamora en protesta contra Mercosur
- Agricultores de Zamora en lucha: más de 300 tractores y las patatas por el suelo expresan la indignación del campo
- La madre de Benavente sancionada por recoger a su hijo discapacitado: 'Me multó porque le dio la gana