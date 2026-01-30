Consejos para prevenir y eliminar el olor en la ropa de deporte
Utiliza desinfectante para la colada y acaba con el olor a humedad
¿Quieres conseguir que tu ropa de deporte quede impecable y huela de maravilla? Aplica estos consejos para evitar que el olor a humedad y sudor queden impregnados en tu ropa.
Un consejo que debes aplicar siempre cuando laves ropa delicada es dar la vuelta a las prendas. También puedes añadir un tapón con sal gruesa en el interior del tambor para fijar bien los colores. Utiliza otro tapón para añadir el detergente en el interior. ¡Y nada de suavizante!
La clave reside en utilizar desinfectante para la colada. Puedes encontrar este producto de limpieza en cualquier tienda o gran superficie. Añade dos tapones en el compartimento del suavizante. Es efectivo hasta en ciclos cortos y con agua fría.
Con este desinfectante textil dirás adiós al olor a humedad causado por las bacterias. También sirve para lavar y desinfectar ropa de trabajo, sábanas y toallas. Notarás la diferencia desde el primer lavado.
Recuerda siempre secar el cajetín y las gomas de la puerta al final de cada ciclo para evitar el exceso de humedad. Para rematar, mete una bolsita de arroz con unas gotas de lavanda en el interior del tambor para prevenir los malos olores.
Estos son algunos consejos extra que puedes aplicar para prolongar la vida de tu ropa de deporte:
- Programa ciclos cortos y con agua fría para cuidar mejor los tejidos
- No dejes la ropa acumulada en el interior de la lavadora tras terminar el ciclo. Tiende inmediatamente
- Tiende a la sombra para proteger los colores oscuros
