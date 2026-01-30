Aterriza en 24 horas en Lidl las zapatillas que se inspiran en una conocida marca por apenas 10 euros
Manuel Riu
Las buenas ofertas se suceden en Lidl. Y aunque aún estemos en invierno, son muchos los que ya piensan en el buen tiempo y el cambio de armario. Por ello, esta primavera podrás encontrar ofertas increíbles. La cadena de descuento te reserva artículos fabulosos para celebrar la nueva temporada por todo lo alto.
Como ya habrá comprendido, la marca de descuento tiene la intención de alinear las buenas ofertas. No pasará una semana sin que lleguen a las tiendas productos imprescindibles, ya sea en establecimientos físicos o en la tienda online de Lidl. Encuentra, por ejemplo, algo que te inspire para tu vestuario de postinvierno, como un par de zapatillas esmara® inspiradas en los icónicos modelos de Converse.
Esta joya de la moda te espera actualmente en Lidl y es víctima de su propio éxito. Se trata de unas zapatillas de lona inspiradas en las famosas Converse, que encantarán a los amantes de la moda de marca. Cómodas de llevar gracias a su forro textil, estos modelos cuentan con una suela exterior ligera que hace que caminar resulte muy cómodo. En Lidl encontrarás estas zapatillas deportivas de suela plana y puntera redondeada en tres colores.
La firma alemana las comercializa en blanco, rosa o amarillo, perfectos para añadir un toque de color a los conjuntos primaverales.
Su estilo desenfadado y casual permite llevarlas en diversas ocasiones, tanto con vaqueros como con pantalones de vestir o vestidos de temporada. Estas zapatillas también te acompañarán en actividades deportivas.
Disponibles en tallas de la 36 a la 41, estas zapatillas deportivas con bonitos acabados ya han conquistado a una amplia clientela. Las opiniones sobre ellas coinciden: «Cómodas y prácticas con faldas y pantalones», señala una clienta.
Aprobadas por el 92 % de los clientes, estas zapatillas de lona son también una excelente opción para presupuestos ajustados. Crea un estilo moderno y atemporal con estas zapatillas que se venden en Lidl por solo 12,99 euros la unidad.
