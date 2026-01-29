Utiliza estos trucos para cuidar tus plantas con vinagre de vino: te ayudará a eliminar plagas y prevenir el moho

Cuidar las plantas es una tarea que requiere tiempo y dedicación diaria. En ocasiones nos complicamos la vida con productos específicos, cuando en realidad es más sencillo que todo eso y puedes mantenerlas con productos disponibles en todas las casas, como el vinagre de vino blanco.

Por ejemplo, puedes limpiar las hojas de tus plantas con un paño o una bayeta de microfibra empapada en un recipiente con una taza de vinagre blanco y dos de agua. Utiliza esta mezcla para frotar el derecho y el revés de las hojas (será más sencillo y práctico en plantas de hoja grande).

Si lo que quieres es regular el pH de la tierra y aportar hierro, es tan sencillo como agregar una cucharada de vinagre de vino blanco a 1 litro de agua. Si lo que quieres es eliminar bacterias, plagas y moho, añade 1ml de vinagre a 100 ml de agua en un recipiente con pulverizador y rocía tu planta para que esté siempre protegida.

Prueba también a aplicar este truco para que las flores te duren mucho más tiempo. Primero, desinfecta el recipiente donde las vayas a poner, llena con agua y añade dos cucharadas de vinagre y otras dos de azúcar. Para colocarlas en un recipiente de boca ancha, pega tiras de cinta adhesiva en modo de cuadrícula.

Ahora solo te queda preparar los tallos. Córtalos en ángulo de 45 grados y elimina todas las hojas inferiores para que no estén en contacto con el agua. Por último, coloca las flores ayudándote de la cuadrícula. Lo mejor para que te duren más tiempo es renovar el agua a diario.

Plaguicida natural

No te hará falta vinagre de vino blanco, pero sí otro producto natural de limpieza que puedes encontrar en cualquier supermercado. Puedes crear un plaguicida totalmente natural que no perjudica al sustrato, el agua, insectos polinizadores ni tampoco a tus mascotas. Solo tienes que añadir una cucharada de jabón potásico a 1 litro de agua caliente. Deja reposar la mezcla 30 minutos y agrégala a un pulverizador para rociar las hojas y el tallo de la planta.