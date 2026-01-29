El truco doméstico que revive tus jerseys: adiós a las pelusas con un estropajo

En el siempre competitivo mundo de los trucos caseros, hay un nuevo que te sorprenderá. Desde trucos de limpieza con cerveza, pasta de dientes o papel de periódico, este nuevo truco te ayudará con esas prendas de ropa que más usamos en invierno: los jerséis.

El estropajo, nuevo aliado

Sí, el mismo que vive al lado del fregadero podría convertirse en el mejor aliado para devolverle la dignidad a esos jerseys llenos de bolitas que tanto te gustan… pero que ya no te atreves a ponerte.

El método es tan simple como viral: pasar suavemente un estropajo seco y limpio por la superficie del jersey para arrastrar pelusas y bolas.

El resultado, según quienes lo han probado, es una prenda visiblemente más lisa y con mejor aspecto en cuestión de minutos.

Sin cables, sin pilas y sin gastar dinero en máquinas quitapelusas.

Hay que usar la parte menos abrasiva del estropajo y probar antes en una zona poco visible, especialmente si el jersey es delicado.

La idea no es dejarlo como nuevo a base de fuerza bruta, sino darle un retoque con cariño.

En tiempos donde reutilizar y alargar la vida de la ropa es casi un acto revolucionario, este pequeño gesto doméstico se cuela como una solución práctica y accesible. Tu jersey favorito te lo agradecerá. Y tu bolsillo, también.