El truco doméstico que revive tus jerseys: adiós a las pelusas con un estropajo
Descubre este nuevo aliado para las prendas que más se usan en invierno
V. R.
En el siempre competitivo mundo de los trucos caseros, hay un nuevo que te sorprenderá. Desde trucos de limpieza con cerveza, pasta de dientes o papel de periódico, este nuevo truco te ayudará con esas prendas de ropa que más usamos en invierno: los jerséis.
El estropajo, nuevo aliado
Sí, el mismo que vive al lado del fregadero podría convertirse en el mejor aliado para devolverle la dignidad a esos jerseys llenos de bolitas que tanto te gustan… pero que ya no te atreves a ponerte.
El método es tan simple como viral: pasar suavemente un estropajo seco y limpio por la superficie del jersey para arrastrar pelusas y bolas.
El resultado, según quienes lo han probado, es una prenda visiblemente más lisa y con mejor aspecto en cuestión de minutos.
Sin cables, sin pilas y sin gastar dinero en máquinas quitapelusas.
Hay que usar la parte menos abrasiva del estropajo y probar antes en una zona poco visible, especialmente si el jersey es delicado.
La idea no es dejarlo como nuevo a base de fuerza bruta, sino darle un retoque con cariño.
En tiempos donde reutilizar y alargar la vida de la ropa es casi un acto revolucionario, este pequeño gesto doméstico se cuela como una solución práctica y accesible. Tu jersey favorito te lo agradecerá. Y tu bolsillo, también.
