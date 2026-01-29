Peces ideales para tener como mascota: guía práctica para empezar sin frustraciones
Tener peces en casa puede ser una experiencia relajante y muy agradecida, pero la clave está en elegir especies que toleren bien los errores típicos de principiante y que se adapten al acuario disponible
Marta Clavero
No todos los peces “bonitos” son adecuados para debutar, y conviene priorizar resistencia y compatibilidad.
Para un acuario comunitario, los guppys, platies y mollys son de las mejores opciones: son sociables, coloridos y suelen ser fáciles de alimentar y mantener. Si se busca un comportamiento más de grupo, los tetras (como los neones) son muy vistosos, pero funcionan mejor cuando el acuario ya está estable y siempre en cardumen, no sueltos. Si se prefiere un pez protagonista, el betta es una elección popular por su carácter y belleza, aunque conviene mantener un macho por acuario y escoger bien los compañeros para evitar conflictos.
Ojo con los llamados peces “limpiadores”: especies como las corydoras ayudan a aprovechar restos del fondo y son pacíficas, pero no sustituyen la limpieza ni los cambios de agua. Y con el “agua fría” pasa algo parecido: el goldfish es resistente, pero requiere acuarios grandes y buena filtración; en recipientes pequeños suele sufrir.
En resumen, para empezar sin frustraciones: acuario con buen filtro, pocas especies compatibles y paciencia. Menos peces y mejor elegidos casi siempre significa un acuario más sano y bonito.
- Las poblaciones de ciervos comienzan a recuperarse en la Reserva Regional de Caza 'Sierra de la Culebra
- ¿Cuántos habitantes tiene mi pueblo? Consulta los vecinos de los 520 núcleos de población de Zamora
- No coger el coche en Zamora, salvo que sea imprescindible: 'La nevada es mayor que la de Filomena
- Nieve en Zamora: estado de las carreteras en la provincia
- Un colegio de Zamora suspende las clases y los servicios municipales se emplean a fondo por la nieve
- Una ambulancia que trasladaba a pacientes de Galicia a Madrid, atrapada en la nieve en Zamora
- El bebé enterrado hace medio siglo junto a sus abuelos será exhumado para descansar con su padre
- Zamoranos en situación de vulnerabilidad consiguen un empleo en 2025