Se esperan colas kilométricas en Zara a partir de mañana para conseguir el anorak definitivo: impermeable, a prueba de viento y por menos de 20 euros.

Las bajas temperaturas hacen que anoraks, plumas, abrigos y demás prendas cálidas sigan copando las calles de las ciudades para hacer frente al frío y la lluvia. Con las rebajas de enero aún dando algunas alegrías gracias a los suculentos descuentos que muchas tiendas siguen ofreciendo, es el momento perfecto para llevarte a casa esa falda con la que soñabas pero que en temporada tenía un precio prohibitivo o esas botas de ensueño que ahora tienen un apetecible descuento.

Y es que si de algo sirven estas rebajas es para hacer ese fondo de armario que, cuando estamos en temporada, puede ser más complicado por los elevados precios que pueden alcanzar algunas prendas. Véase abrigos, cazadoras, bolsos vestidos y demás accesorios.

Si hay un rey en esto de las rebajas de enero ese es el gigante Inditex. La cadena gallega con tiendas como Stradivarius, Bershka, Oysho y su archiconocida Zara son algunos de los estableciemientos predilectos y de los que antes suelen arrasar cuando empieza la temporada de descuentos.

El anorak con el que Zara ha reventado las rebajas. / Zara

Descuentos del 20%, 30% y hasta del 60% hacen que en muchos casos, nos lancemos a llenar el carrito y cuando vamos a pagar nos llevamos la desagradable sorpresa de que más de la mitad de las prendas que habíamos guardado ya no están disponibles.

Por ello, si estás leyendo esta información estás de suerte, sobre todo si llevas semanas a la caza del abrigo perfecto para este invierno. Y es que mañana se esperan largas colas en Zara para hacerse con un imprescindible en tu armario con un descuento increíble.

El aliado perfecto del invierno

De corte crop y con efecto brillante, Zara trae el anorak definitivo para hacer frente a las bajas temperaturas. Se trata de un anorak impermeable y a prueba de viento. Esta prenda acolchada con tejido cortavientos y repelente al agua, evita que el aire penetre cuando se expone a vientos de alta intensidad y que te mojes cuándo estás expuesto a llovizna durante periodos de corta exposición. Esta prenda proporciona confort térmico en entornos fríos a unas temperaturas de referencia en función del nivel de actividad, con 9ºC para actividad baja y -17ºC para actividad moderada. Es lo que incluyen en la descripción del artículo de la tienda online de Zara.

Además, la prenda tiene cuello subido y manga larga acabada en elástico. Bolsillos delanteros con forro polar interior y cierre con cremallera. El tejido tiene efecto brillo, el bajo es ajustable con cordones elásticos laterales y el cierre es frontal con cremallera.