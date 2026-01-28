El truco sencillo para que la lechuga dure fresca más días

La lechuga es uno de los alimentos más habituales en la cesta de la compra, pero también uno de los que antes se estropea si no se conserva correctamente. En muchos hogares, apenas pasan dos o tres días desde que se compra hasta que las hojas empiezan a ponerse blandas, oscuras o con mal olor, lo que provoca que acabe directamente en la basura. Sin embargo, existe un truco muy sencillo que permite mantenerla fresca durante más tiempo sin necesidad de productos especiales ni grandes esfuerzos.

El primer paso es lavar bien las hojas nada más llegue a nuestra casa. Aunque pueda parecer contraproducente, hacerlo al principio facilita su conservación posterior. Eso sí, es fundamental secarlas por completo. La humedad acumulada es el principal enemigo de la lechuga y la causa de que se estropee con rapidez. Para ello, se puede utilizar una centrifugadora de verduras o, simplemente, papel de cocina.

Una vez secas, lo más recomendable es guardarlas en un recipiente hermético o en una bolsa con cierre, colocando papel de cocina en el fondo y entre las hojas. Este papel absorberá el exceso de humedad que se pueda generar con el paso de los días y ayudará a que la lechuga se mantenga crujiente y en buen estado.

Además de conservar mejor el alimento, este método permite tener la lechuga lista para consumir en cualquier momento, ahorrando tiempo en la cocina y evitando compras innecesarias. Un pequeño cambio de hábito que ayuda a aprovechar los alimentos y reducir el desperdicio alimentario en el día a día.