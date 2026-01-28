El truco para que las sartenes no pierdan su antiadherente

Las sartenes antiadherentes forman parte del día a día en la mayoría de cocinas, pero también son uno de los utensilios que antes se deterioran si no se usan correctamente. En muchos casos, el problema no está en la calidad del material, sino en una serie de gestos cotidianos que, sin darnos cuenta, acaban dañando el recubrimiento y haciendo que la sartén pierda su función principal.

Hábitos que van a cuidar tu sartén

Uno de los errores más comunes es lavarlas inmediatamente después de cocinar, cuando todavía están calientes. El cambio brusco de temperatura al entrar en contacto con el agua puede afectar al recubrimiento antiadherente y provocar pequeñas grietas que, con el tiempo, hacen que la superficie se deteriore. Lo más recomendable es dejar que la sartén se enfríe por completo antes de limpiarla.

También influye de manera directa el tipo de utensilios que se utilizan para cocinar. Espátulas metálicas, tenedores o cuchillos pueden rayar la superficie incluso aunque el daño no sea visible a simple vista. Optar por utensilios de madera, silicona o nylon ayuda a proteger la capa antiadherente y prolonga su vida útil.

La forma de limpieza es otro factor clave. Los estropajos metálicos o demasiado abrasivos acaban desgastando la sartén. Lo ideal es usar una esponja suave, agua tibia y jabón lavavajillas. En casos de suciedad más incrustada, se puede dejar la sartén en remojo unos minutos en lugar de frotar con fuerza.

El almacenamiento también juega un papel importante. Apilar las sartenes sin protección puede provocar rozaduras en la superficie. Colocar un paño o papel de cocina entre ellas evita daños innecesarios y ayuda a mantenerlas en buen estado durante más tiempo.

Adoptar estos pequeños hábitos no solo alarga la vida de las sartenes, sino que mejora el resultado de la cocina diaria, reduce gastos y evita reemplazos frecuentes. Un cuidado sencillo que marca la diferencia en el uso diario de la cocina.