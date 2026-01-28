Este truco elimina las manchas de tomate de los tuppers

Un método rápido y sencillo que elimina los restos de tomate y el mal olor sin frotar ni estropear el recipiente

Las manchas de tomate en los tuppers y los restos de grasa que dejan, son uno de los problemas más habituales en la cocina. Tras guardar salsas, guisos o pasta, el plástico suele quedar teñido de un tono anaranjado difícil de eliminar, incluso después de varios lavados en el lavavajillas. Esta situación es tan común como frustrante, pero existe un truco sencillo y eficaz que permite recuperar el aspecto original del recipiente sin esfuerzo.

Un método rápido y sencillo

Consiste en introducir dentro del tupper un trozo de papel de cocina, un poco de jabón lavavajillas y agua caliente. Un paso opcional, pero efectivo es ya vez cerrado, colocar en el microondas el recipiente durante uno o dos minutos, dependiendo de la potencia del electrodoméstico. El calor genera vapor, mientras que el papel de cocina actúa como una esponja que absorbe la grasa y el color del tomate.

Al sacar el tupper, basta con agitarlo ligeramente y aclararlo con agua. El resultado suele ser inmediato: las manchas se atenúan de forma notable o desaparecen por completo, y el recipiente recupera un aspecto eliminando restos y grasas adheridas . Además, este truco ayuda a eliminar los olores persistentes que suelen quedar tras almacenar alimentos con tomate.

Este sistema es rápido, no requiere productos específicos y evita frotar en exceso, algo que con el tiempo puede dañar el plástico. Un pequeño truco doméstico que ahorra tiempo, alarga la vida de los tuppers y soluciona uno de los problemas más comunes del día a día en la cocina.