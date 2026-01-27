La exclusiva urbanización donde vive Óscar Casas: con jardín y piscina de 40 metros cuadrados

En los últimos años, Óscar Casas se ha convertido en uno de los actores de moda en el panorama español, especialmente con el próximo estreno de 'Idolos', la película que protagoniza junto a su pareja, Ana Mena.

Con sus grandes trabajos en el cine o en la televisión y su simpatía, ha conseguido ganarse el cariño de los espectadores.

En contra de lo que muchos podrían esperar, no vive en un piso glamuroso cerca del centro de Madrid o en una mansión rodeado de vecinos famosos, muy cerca de Pozuelo de Alarcón está esta exclusiva urbanización para alejarse del estrés de la gran ciudad.

La exclusiva urbanización en la que reside Óscar Casas

Para Óscar Casas, la familia es una prioridad absoluta, por eso, vive en la misma urbanización que sus hermanos Sheila y Mario: Los Peñascales.

Esta lujosa zona se encuentra al norte de Madrid, en el municipio de Torrelodones y muy cerca de Pozuelo de Alarcón y de la Sierra de Guadarrama.

Destaca por ser un oasis de tranquilidad, en el que desconectar del alto ritmo de vida de la capital, pero sin renunciar a todos sus servicios y comodidades.

Los Peñascales cuenta, sobre todo, con viviendas unifamiliares de gran tamaño, como es el caso de la de Óscar Casas.

Además, es una zona de espectaculares espacios verdes, con grandes avenidas y unas vistas únicas a la Sierra de Guadarrama.

Como era de esperar, no es una urbanización al alcance de todos los bolsillos. En el último mes, el precio del m2 para comprar una vivienda es de 2.375 euros de media, pero sí está muy por debajo de cómo está actualmente en Pozuelo de Alarcón, con 4.831 euros.

En la lujosa urbanización de Los Peñascales, Óscar Casas y el resto de hermanos disponen de toda clase de servicios cercanos, como colegios, centros deportivos, tiendas de todos los tipos o restaurantes.

Muy cercana también a El Escorial, te permite incorporarte cómodamente a la A-6 para circular en tu coche, además de muchas opciones de transporte público para llegar cómodo y rápidamente a Madrid.

¿Cómo es la casa de Óscar Casas en esta urbanización cercana a Pozuelo?

Lo cierto es que las viviendas de Los Peñascales como la de Óscar Casas no tienen nada que envidiar a las grandes mansiones que se pueden ver en Pozuelo de Alarcón.

En el caso del hogar del actor, cuenta con enormes jardines, espectaculares zonas verdes, una bonita piscina privada y garaje.

El interior de la vivienda es muy acogedor, con tonos neutros y claros, donde destacan especialmente el blanco y el gris.

El resultado es una combinación ideal de muebles con acabado de madera clara, que se adapta a todos los gustos.

El hogar de Óscar Casas se divide en dos plantas, la cocina es muy cómoda y con una gran isla central. El centro de la vivienda es un enorme salón, perfecto para desconectar y descansar siempre que haga falta.

Noticias relacionadas

El sofá blanco y con los cojines en un verde botella muy a la moda no puede ser más apetecible, a la vez que elegante y muy moderno, siguiendo las últimas tendencias en decoración.