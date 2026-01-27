Dormir mejor empieza antes de acostarse

Dormir bien no depende solo del número de horas que se pasan en la cama, sino de la calidad del descanso. En un contexto marcado por el uso constante de pantallas, los horarios irregulares y el estrés diario, cada vez más personas se despiertan cansadas incluso después de haber dormido aparentemente lo suficiente. Sin embargo, introducir algunos hábitos sencillos puede marcar una diferencia real en la calidad del sueño.

Uno de los factores clave es mantener horarios regulares. Acostarse y levantarse a la misma hora, incluso los fines de semana, ayuda a regular el reloj biológico y facilita que el cuerpo identifique cuándo es momento de descansar. Esta rutina permite conciliar el sueño con mayor rapidez y reduce los despertares nocturnos.

También resulta fundamental cuidar el entorno del dormitorio. Una habitación oscura, silenciosa y con una temperatura adecuada favorece un descanso más profundo. Reducir la presencia de luces artificiales y evitar ruidos innecesarios contribuye a que el cerebro entre antes en fase de relajación.

Preparar el cuerpo para dormir

Otro hábito decisivo es limitar el uso de pantallas antes de acostarse. La luz azul de móviles, tablets o televisores interfiere en la producción de melatonina, la hormona que regula el sueño. Sustituir ese tiempo por actividades tranquilas, como leer o escuchar música suave, facilita la transición hacia el descanso.

La alimentación y las bebidas también influyen. Evitar cenas copiosas, el alcohol o la cafeína en las horas previas al sueño reduce la probabilidad de interrupciones durante la noche. Optar por comidas ligeras ayuda al organismo a centrarse en descansar y no en hacer la digestión.

Por último, establecer una pequeña rutina nocturna como ducharse con agua templada o preparar el día siguiente envía al cuerpo una señal clara de que la jornada termina. Son gestos simples, fáciles de mantener en el tiempo, que pueden traducirse en noches más reparadoras y mañanas con mayor energía.