Un chorrito inesperado: el aceite de oliva también limpia

En el universo infinito de los trucos caseros, acaba de resurgir uno que suena más a receta de cocina que a truco de limpieza: usar aceite de oliva para dejar reluciente la casa.

Sí, el mismo que está junto a la sal y el ajo ahora quiere cambiarse al armario de los productos de limpieza.

Te explicamos cómo usarlo

El truco, tan raro como sencillo, consiste en poner unas gotas de aceite de oliva en un paño de microfibra para abrillantar superficies de madera, acero inoxidable o incluso cuero sintético.

El resultado: un brillo suave, sin marcas y con un aroma mucho más apetecible que el de los limpiadores industriales.

¿La explicación? El aceite actúa como una especie de “borrador” de huellas y manchas leves, además de crear una fina capa que disimula rayones pequeños.

Eso sí, los expertos del orden doméstico recomiendan usar muy poca cantidad: esto no es una ensalada, y pasarse puede dejar las superficies más resbalosas que limpias.

Aunque no reemplaza una limpieza profunda, el truco es maravilloso por ser económico, rápido y sorprendentemente eficaz. Y como bonus inesperado, algunos confiesan que limpiar así hace que la casa huela… vagamente a cocina italiana.

Conclusión: el aceite de oliva sigue demostrando que es un todoterreno. Hoy aliña, mañana limpia.