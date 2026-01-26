Por qué no limpiar el pollo con agua

Limpiar el pollo antes de cocinarlo es una práctica muy extendida en los hogares, pero hacerlo de forma incorrecta puede convertirse en un riesgo para la seguridad alimentaria. Durante años se ha asumido que lavar el pollo bajo el grifo era un paso necesario, cuando en realidad puede provocar el efecto contrario al deseado.

Los expertos en seguridad alimentaria advierten de que lavar el pollo con agua corriente no elimina las bacterias y, además, favorece su dispersión por la cocina. Las salpicaduras invisibles pueden contaminar encimeras, fregaderos, utensilios y otros alimentos, aumentando el riesgo de infecciones como la salmonela o el campylobacter.

El truco más eficaz, rápido y seguro consiste en no lavar el pollo con agua.

En su lugar, se recomienda retirar cualquier resto visible de grasa o impurezas utilizando papel de cocina. Secar bien la carne antes de cocinarla ayuda a mejorar su manipulación y, además, favorece una mejor cocción, especialmente si se va a dorar o asar.

Si es necesario recortar alguna parte, debe hacerse siempre con un cuchillo limpio y sobre una superficie previamente desinfectada. Una vez finalizada la preparación, el papel utilizado debe desecharse de inmediato y nunca reutilizarse para otros alimentos.

La higiene posterior es igual de importante. Lavarse bien las manos con agua caliente y jabón durante al menos 20 segundos es fundamental, así como limpiar todos los utensilios y superficies que hayan estado en contacto con la carne cruda. De esta forma se evita la contaminación cruzada, uno de los errores más comunes en la cocina doméstica.

Este método no solo ahorra tiempo, sino que mejora la seguridad en la cocina y reduce riesgos innecesarios. Un pequeño cambio de hábito que marca una gran diferencia en el día a día y en la salud alimentaria.