Cómo limpiar los cordones de tus zapatillas y dejarlos como nuevos
Un gesto sencillo que marca la diferencia en el aspecto del calzado y alarga su vida útil
Los cordones suelen ser uno de los elementos más olvidados a la hora de limpiar las zapatillas, pese a que acumulan suciedad, polvo y manchas con facilidad. Sin embargo, mantenerlos limpios no solo mejora la estética del calzado, sino que también contribuye a una mejor higiene.
La parte mas importante de tus zapatos
Aunque no les solemos prestar mucha atención, los cordones son el primer elemento en ensuciarse de nuestro calzado y a su vez son los que más cambian su atractivo, unos cordones limpios realzan la forma del zapato y dan mayor sensación de limpieza, pese a que la mayoría no haría esta confimación, los cordones son una parte fundamental, si se ven sucios estropearan por completo nuestro look.
El primer paso es retirar los cordones de las zapatillas. A continuación, se recomienda dejarlos en remojo durante al menos 30 minutos en un recipiente con agua caliente y detergente o jabón neutro. Para manchas más difíciles, se puede añadir una cucharada de bicarbonato o un chorrito de vinagre blanco.
Tras el remojo, basta con frotarlos suavemente con un cepillo de dientes viejo o con las manos para eliminar los restos de suciedad. Después, se aclaran bien con agua limpia y se dejan secar al aire, preferiblemente colgados o extendidos, evitando la secadora para que no se deformen.
Este sencillo hábito permite que las zapatillas luzcan mucho más limpias sin necesidad de grandes esfuerzos ni productos específicos.
- Nueva vida para el extinto convento de Zamora: El antiguo hogar de las Juanas albergará una fundación privada
- El renacimiento del Camino del Lobo: Las claves de un ambicioso proyecto para dinamizar el noroeste de Zamora
- Cazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE de limitar la captura de esta especie
- Centros de Cáritas en Zamora sufren intentos de estafas telefónicas
- Orden de reparación urgente de muros colapsados en la Cuesta de la Estación de Benavente
- Zamora prepara la apertura de un centro enograstronómico
- Crónica del destierro de Zamora
- PSOE e IU exigen a Asensio el cese fulminante de la concejala de Personal en Benavente