Cómo eliminar las manchas causadas por el roce con otras prendas de ropa

Como es normal, la ropa se desgasta y se mancha con el uso. Una de las manchas más frecuentes y difíciles de evitar es la que se produce con el roce con otras prendas de ropa. Ocurre en el calzado, los bolsos... pero para limpiarlas solo necesitas dos cosas: laca para el pelo y una bayeta.

Localiza la zona manchada y aplica laca desde muy cerca. Después coge una bayeta de microfibra nueva humedecida en agua y frota con firmeza hasta que la mancha haya desaparecido bajo la humedad. Ahora solo queda dejar secar para ver el resultado.

Este truco vale para textiles de todo tipo, incluidos ante y piel. Prueba a aplicar este truco de limpieza en un bolso. Es posible que tengas que repetir el proceso varias veces, pero la mancha terminará quitándose.

Para terminar, aclara la zona afectada con otra bayeta humedecida en agua y, si se trata de piel o cuero, nutre con crema hidratante o un producto específico para ello. La piel recuperará su brillo y no quedará ni rastro de la mancha.

Pero existen otros consejos para eliminar las manchas de roce de la ropa. En ante también se puede utilizar hielo. Es más inocuo, pero si tienes paciencia la mancha acabará desapareciendo igual. Seca poco a poco con un trapo viejo o con papel de cocina.

Limpiar este tipo de manchas en piel es más laborioso, pero lo más importante es no dejar que la laca se seque, ya que actúa como un disolvente y podría decolorar el tejido. Si tienes dudas haz una prueba antes en un lugar poco visible de la prenda.

Zapatos de ante

Si necesitas consejos extra para cuidar tus zapatos de ante, apúntate estos dos:

Para limpiar las manchas de los zapatos de ante, solo necesitas un cepillo para el calzado de cerdas suaves y Búfalo Classic para renovar el ante de todos los colores. Primero cepilla en seco para eliminar el polvo y abrir los poros del material. Después, pulveriza el renovador a unos 30 centímetros. Verás que no empapa, no mancha y reaviva los colores. Deja secar al aire 30 minutos y después vuelve a frotar para recuperar una textura suave y aterciopelada.

Para protegerlos del agua y manchas futuras, utiliza el espray Búfalo Protect para impermeabilizar el calzado de ante. Crea una película que hace que resbale el agua. Para que funcione solo hay que pulverizar un poco de producto y dejar secar 15 minutos. Utilízalo en las zapatillas, botas y bolsos para mantenerlos como nuevos durante mucho más tiempo.

Una alternativa a estos productos de limpieza es el agua micelar. Para limpiar tus zapatillas de ante, retira los cordones y frota con un disco desmaquillante por el borde de las zapatillas y las zonas fabricadas con ante. Poco a poco se irán eliminando todas las manchas. Si las zapatillas también tienen piel, no te preocupes, porque el agua micelar no la estropea, por lo que también podrás frotar esta zona sin problema.