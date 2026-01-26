Cómo cuidar tus botas de agua para que duren mucho más tiempo.

Durante la temporada invernal conviene tener listas las botas de agua o katiuskas ante cualquier imprevisto. Es un calzado excepcional que no se usa tanto como otras botas o zapatos para combatir el frío. Además, están hechas de un material delicado que puede cuartearse con facilidad, pero te decimos cómo cuidarlo para que dure mucho más tiempo.

Las botas de agua o katiuskas están confeccionadas con caucho galvánico, que con tiempo termina cuarteándose y perdiendo su lustre. Además, este material es difícil de cuidar porque se hidrata peor que el calzado de piel, pero hay un remedio casero que conseguirá recuperar su aspecto original y que luzcan más brillantes durante más tiempo.

Prueba a aplicar laca del pelo y frotar con un estropajo suave para distribuir todo el producto por la bota. Después, pasa una bayeta de microfibra empapada en agua y deja que la mezcla repose. Repite el proceso en la otra bota y deja que actúe unos minutos. Después, seca bien con otra bayeta de microfibra, esta vez seca, y notarás la diferencia.

Puedes probar un truco extra que consiste en aplicar un poco de crema Nivea de lata azul para mantenerlas brillantes. Extiéndela bien por todas las botas como si se tratara de tu propia piel. De esta manera conseguirás que estén impecables durante más tiempo. Antes de aplicarla por toda la bota, prueba en una esquina por si sale mal y el material resulta dañado.

Puedes comprobar la efectividad de este truco de limpieza para botas de agua o katiuskas en este vídeo de La Ordenatriz. Como dice ella misma en la descripción, la diferencia no se percibe tanto en el vídeo, pero asegura que esta es notoria en vivo y en directo. Si tus botas están muy gastadas no pierdes nada por intentarlo y recuperar su brillo.

Todo sea por aprovechar el máximo tiempo posible un calzado que habitualmente no es muy económico y que además tiene un uso muy excepcional, salvo en zonas muy lluviosas durante todo el año. Si además las tienes en colores llamativos, querrás que luzcan potentes cada vez que te las pongas.

Zapatos de ante

Otro calzado delicado al que debes prestar un extra de atención son los zapatos de ante. Para limpiar las manchas solo necesitas cepillo para el calzado con cerdas suaves y un producto de limpieza específico para renovar el color. Cepilla en seco para eliminar el polvo y abrir los poros del material y luego pulveriza a 30 centímetros de distancia. Deja secar 30 minutos y frota de nuevo para recuperar la textura.

Para proteger el calzado de ante del agua y nuevas manchas, impermeabilízalo con un espray específico para ello. Estos productos crean una película protectora que hace que el agua resbale. Pulveriza a la misma distancia y deja secar 15 minutos. Puedes aplicarlo en todo tipo de calzado y accesorios hechos de ante para que duren mucho más tiempo.

Como alternativa a estos productos específicos tienes el agua micelar. Frota con un disco desmaquillante y poco a poco verás cómo las manchas van desapareciendo. Lo bueno del agua micelar es que si el calzado es mixto y tiene ante y piel, no la dañará y podrás limpiarla de la misma forma sin problema.