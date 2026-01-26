Cuatro consejos de limpieza que debes aplicar para eliminar manchas en la cocina

La cocina es una de las estancias con más trajín y donde se acumula más suciedad al cabo del tiempo. Cada día utilizamos la nevera, la vitrocerámica u otros electrodomésticos que debemos limpiar para asegurar la salubridad de la estancia. Por eso, te proponemos cuatro consejos muy sencillos de aplicar que te servirán para eliminar el moho, el óxido y hasta la grasa del extractor.

Para limpiar las manchas de moho que proliferan en las gomas de la puerta de la nevera, frota con un cepillo con pasta de dientes. Después, pasa una bayeta de microfibra para eliminar los restos y rocía con un pulverizador que previamente habrás rellenado con agua y vinagre de limpieza a partes iguales. Vuelve a aclarar con la bayeta de microfibra ligeramente humedecida. Si el moho persiste, aplica un poco de lejía con una brocha, deja actuar 15 minutos y clara.

La sandwichera es un electrodoméstico de uso diario que se mancha con cada uso. El queso o el jamón dejan restos que se pueden incrustar si no los limpias a tiempo. Para evitarlo, humedece un papel de cocina y extiéndelo sobre el interior de la sandwichera. Enchúfala unos minutos y la suciedad se quedará atrapada en el papel. Consejo extra: utiliza papel de horno para evitar tener que limpiarla cada vez que la uses.

El tercer consejo te ayudará a eliminar las manchas de óxido sobre superficies. Frota con un estropajo y arcilla blanca y verás cómo desaparece con facilidad. Aprovecha este mismo producto para eliminar las rozaduras en el aluminio y las manchas de óxido en los grifos cromados.

La arcilla blanca es un compuesto natural que tiene una acción de pulimiento sobre la superficie y es capaz de eliminar suciedad y manchas secas y muy incrustadas.

Por último, elimina la grasa del motor de la campana extractora con este trucazo. Pon a calentar una cazuela en la vitrocerámica, añade dos cucharadas de bicarbonato y extiende papel de cocina para atrapar la suciedad que pueda caer. Activa el extractor a máxima potencia y verás cómo la grasa se desprende con el vapor, cayendo en forma de gotas. Para rematar la faena, ayúdate de un cepillo de dientes y una bayeta.

Recuperar sartenes

Si se te pega la comida a la sartén, es momento de ponerle remedio antes de decidir deshacerte de ella definitivamente. Aunque antes observa la superficie: si el teflón se está desprendiendo no te quedará otra que desechar la sartén, ya que podría ser perjudicial para la salud.

Puedes recuperar la sartén cubriéndola con sal y calentándola a fuego fuerte. Dale varias vueltas a la sal y a continuación añade agua y hierve durante dos minutos. Cuando se haya enfriado, vacía el agua en la pila y pasa un papel de cocina por la sartén. De esta manera conseguirás prolongar su vida útil y ahorra dinero en una nueva.