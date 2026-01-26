Cómo conservar el pan varios días sin que se ponga duro
El lugar donde lo guardas es más importante que el tipo de pan
Pocas cosas resultan tan frustrantes como comprar pan y que al día siguiente esté duro. Aunque muchas personas recurren a la nevera o a bolsas de plástico para conservarlo, lo cierto es que estos métodos suelen acelerar su deterioro.
El frío de la nevera provoca que el almidón del pan se cristalice antes, haciendo que se endurezca rápidamente. Por su parte, las bolsas de plástico retienen la humedad, lo que puede ablandarlo en exceso y favorecer la aparición de moho, especialmente en climas húmedos.
Ni nevera ni plástico
La mejor opción para conservar el pan durante varios días es guardarlo en una bolsa de tela o de papel, dentro de un lugar seco y ventilado. Este tipo de envoltorio permite que el pan respire sin perder demasiada humedad.
Si se trata de una barra grande, también es recomendable cortar solo la cantidad que se vaya a consumir y dejar el resto con la miga hacia abajo, apoyada sobre una superficie limpia. Así se reduce el contacto con el aire y se mantiene en mejor estado durante más tiempo, sin perder su textura original.
Otra opción es meter tu pan en el congelador y descongelarlo al aire libre o para mantener una corteza crujiente meter en el horno 3 minutos habiendo humedecido el pan con anterioridad.
