El truco definitivo para mantener tus bolsos ordenados siempre

Si eres de los que usa bolsos cuanto más grandes, mejor, te tiene que ocurrir lo que a la mayor parte de los hombres y mujeres que utilizan ese formato: no encuentran nada de tanto que tienen dentro. Lo mismo ocurre con los problemas para mantener en orden nuestro espacio de almacenamiento de accesorios y zapatos. En muchas ocasiones, tiene que ver con la manera en la que colocamos nuestros bolsos.

Expertos recomiendan que, a fin de no acumular cosas innecesarias que solo nos resten espacio, cada vez que se meta una nueva pieza se saque otra que se haya dejado de usar.

Por ello, si tienes bolsos que no sabes cómo ubicar para ganar espacio y preservar la organización, las redes ofrecen una solución para ti que te ayudará en dicha labor. Concretamente, se trata de unas pequeñas perchas con las que poder ubicarlos de un modo cómodo y práctico para ti.

Este producto, disponible en páginas como Shein o Temu, te permite colgar tus bolsos como si estuvieran en un armario para tenerlo siempre a la vista y sin ocupar grandes espacios.

Otros consejos

Para ordenar los bolsos por dentro y optimizar espacio, utilízalos en posición vertical en cajones o baldas, uno junto a otro. Si lo que quieres es poner a tono el interior, usa organizadores internos, neceseres o bolsitas de tela para dividir objetos, manteniendo las formas con rellenos y separando por tamaño o uso. Evita llevar cosas sueltas y busca accesorios pequeños en bolsos más grandes para el ahorro de espacio.