El secreto para limpiar la campana de la cocina en minutos sin frotar ni desmontar

La campana extractora es uno de los electrodomésticos que más grasa acumula y, paradójicamente, uno de los que menos se limpian por pereza. Sin embargo, existe un método rápido y eficaz que evita horas de frotar y deja la campana limpia en pocos minutos.

El secreto está en usar vapor y desengrasante al mismo tiempo. Basta con poner a hervir una olla grande con agua y añadir un buen chorro de vinagre blanco o unas cucharadas de bicarbonato. Con la campana encendida a máxima potencia, el vapor caliente sube y reblandece la grasa incrustada tanto en los filtros como en el interior.

Tras 10 o 15 minutos, se apaga la campana y se pasa un paño húmedo por el exterior y los filtros. La grasa se desprende con facilidad, sin necesidad de productos agresivos ni esfuerzo. En la mayoría de los casos, ni siquiera es necesario desmontar los filtros.

Este truco funciona porque el vapor abre el poro del metal y el ácido del vinagre disuelve la grasa. Un método sencillo, rápido y económico que demuestra que, para limpiar bien, la clave no siempre está en frotar, sino en ablandar primero la suciedad.

CONSEJOS QUÉ HACER Hierve agua + vinagre o bicarbonato

Enciende la campana a máxima potencia

Deja actuar el vapor 10–15 minutos

Pasa un paño húmedo cuando aún esté tibia

cuando aún esté tibia Limpia siempre de arriba hacia abajo

Repite el truco una vez al mes QUÉ NO HACER Frotar en seco

Usar estropajos metálicos

Aplicar productos con la campana fría

Dejar que la grasa se enfríe y endurezca

Olvidar los bordes y la parte inferior

Recuerda que la clave está en reblandecer la grasa con vapor, por eso limpiar en caliente ahorra tanto tiempo y esfuerzo.