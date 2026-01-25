La nevera puede acumular 10 millones de bacterias por centímetro cuadrado: así debes limpiarla y organizarla para evitarlo

¿Sabías que la nevera puede acumular unos 10 millones de bacterias por centímetro cuadrado? Eso da mucho que pensar, con lo que todo lleva a tener que realizar una limpieza intensiva al menos una vez al mes para eliminar todos esos agentes indeseados que no quieres en el interior de tu frigorífico.

Para limpiar correctamente el interior de tu nevera, extrae todos los alimentos y prepara en un recipiente una mezcla de agua, vinagre de limpieza y un chorro de detergente para lavar los platos. Sumerge una bayeta de microfibra y limpia el interior de tu refrigerador hasta que no quede un solo resto de suciedad. Extrae también los cajones y las baldas para poder limpiarlos más cómodamente.

Verdura en la nevera. / Foto de Michael Burrows

Los alimentos frescos que compramos, además de contener pesticidas, pueden contener virus y bacterias, así que es importante lavarlos y desinfectarlos en cuanto llegan a casa. Déjalos secar bien y colócalos el recipientes que aumenten su conservación en el interior de la nevera. Lava incluso los alimentos que ya vengan listos para consumir. El bicarbonato es ideal para acabar con los pesticidas y el vinagre para desinfectar.

Los productos de charcutería se conservan mucho mejor en fiambreras específicas para ello en lugar del papel en que los envuelven en el propio supermercado. Además, tenerlos a la vista en recipientes transparentes ayuda a ubicarlos mejor y consumirlos antes de que perezcan.

Los encurtidos también deben conservarse en su jugo, pero nunca en recipientes metálicos. Mejor, almacénalos en envases de vidrio o plástico para que no aparezcan bacterias en el interior. De esta forma pueden llegar a durar en buen estado hasta dos y tres meses en el interior de la nevera.

Almacenar los alimentos en recipientes, además de liberar el frigorífico de bacterias, ayuda a tenerlo mucho más ordenado y controlar mejor los alimentos que conservamos en el interior. Así, notarás que ninguno se pone malo por un descuido, además de que el orden permite aprovechar al máximo la capacidad de tu refrigerador.

Limpiar los electrodomésticos

Pero otros aparatos electrónicos del hogar también requieren una limpieza intensiva para evitar la aparición de agentes malignos. Para mantener la lavadora libre de residuos y moho, realiza un ciclo de lavado vacío a alta temperatura con dos tazas de vinagre de limpieza para desinfectar y eliminar depósitos de calcio. También limpia el cajón del detergente y el filtro con agua tibia y un cepillo suave.

Una mujer limpia un microondas. / Paula Ordóñez / Cedida

Para limpiar el microondas, retira primero el plato giratorio y friégalo. El interior del aparato puedes limpiarlo con una solución de agua y jugo de limón. Viértelo en un recipiente apto para microondas y programa cinco minutos. El vapor despegará los restos de comida y facilitará la limpieza con un paño húmedo. No te olvides de pasar el exterior del microondas con una bayeta de microfibra para evitar rasguños.