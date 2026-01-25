Mantén tu olla exprés limpia y como nueva después de cada guiso: ¿qué hacer con la válvula?

La olla exprés acumula con el tiempo restos de comida, olores y manchas blanquecinas difíciles de eliminar, especialmente en el interior y en la tapa. Sin embargo, existe un método rápido y poco conocido que aprovecha el propio funcionamiento de la olla para limpiarla sin esfuerzo.

El truco consiste en llenar la olla con agua hasta la mitad, añadir dos rodajas de limón (o un chorrito de vinagre) y cerrarla sin presión, dejándola hervir durante unos 10 minutos. El vapor caliente, cargado de ácido cítrico, se distribuye por todo el interior y desprende suciedad, neutraliza olores y elimina restos de cal.

Tras apagar el fuego y dejar templar, basta con pasar una esponja suave: la suciedad sale prácticamente sola, sin necesidad de frotar ni usar desengrasantes agresivos. El acero recupera brillo y la olla queda limpia y sin olores.

Vida útil más larga

Los especialistas recomiendan este método especialmente para el mantenimiento periódico, ya que limpia sin dañar válvulas ni juntas y prolonga la vida útil de la olla.

Agencia Atlas

¿Y la válvula?

La válvula es la pieza más delicada de la olla exprés y también donde más residuos se acumulan. Restos de cal, grasa o comida pueden obstruirla parcialmente y afectar al correcto funcionamiento. Para evitarlo, existe un método sencillo que no requiere desmontajes complicados ni productos agresivos.

El truco consiste en retirar la válvula (si el modelo lo permite) y dejarla en remojo durante 15–20 minutos en vinagre blanco caliente. El ácido disuelve la cal y reblandece los restos incrustados sin dañar el metal. Después, se utiliza un palillo de madera o un limpiapipas para limpiar con cuidado el orificio interior, sin rascar ni forzar. Es importante no usar objetos metálicos, ya que pueden deformar la válvula o agrandar el conducto.

Una vez limpia, se aclara bien con agua caliente y se deja secar por completo antes de volver a colocarla. El resultado es una válvula limpia, libre de obstrucciones y funcionando correctamente.

Los fabricantes recomiendan realizar esta limpieza una vez al mes si la olla se usa con frecuencia. Un gesto rápido que mejora la seguridad y alarga la vida útil del electrodoméstico