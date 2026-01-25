Mantén tu olla exprés limpia y como nueva después de cada guiso: ¿qué hacer con la válvula?
El vapor caliente es la clave de todo el proceso de limpieza
La olla exprés acumula con el tiempo restos de comida, olores y manchas blanquecinas difíciles de eliminar, especialmente en el interior y en la tapa. Sin embargo, existe un método rápido y poco conocido que aprovecha el propio funcionamiento de la olla para limpiarla sin esfuerzo.
El truco consiste en llenar la olla con agua hasta la mitad, añadir dos rodajas de limón (o un chorrito de vinagre) y cerrarla sin presión, dejándola hervir durante unos 10 minutos. El vapor caliente, cargado de ácido cítrico, se distribuye por todo el interior y desprende suciedad, neutraliza olores y elimina restos de cal.
Tras apagar el fuego y dejar templar, basta con pasar una esponja suave: la suciedad sale prácticamente sola, sin necesidad de frotar ni usar desengrasantes agresivos. El acero recupera brillo y la olla queda limpia y sin olores.
Vida útil más larga
Los especialistas recomiendan este método especialmente para el mantenimiento periódico, ya que limpia sin dañar válvulas ni juntas y prolonga la vida útil de la olla.
¿Y la válvula?
La válvula es la pieza más delicada de la olla exprés y también donde más residuos se acumulan. Restos de cal, grasa o comida pueden obstruirla parcialmente y afectar al correcto funcionamiento. Para evitarlo, existe un método sencillo que no requiere desmontajes complicados ni productos agresivos.
El truco consiste en retirar la válvula (si el modelo lo permite) y dejarla en remojo durante 15–20 minutos en vinagre blanco caliente. El ácido disuelve la cal y reblandece los restos incrustados sin dañar el metal. Después, se utiliza un palillo de madera o un limpiapipas para limpiar con cuidado el orificio interior, sin rascar ni forzar. Es importante no usar objetos metálicos, ya que pueden deformar la válvula o agrandar el conducto.
Una vez limpia, se aclara bien con agua caliente y se deja secar por completo antes de volver a colocarla. El resultado es una válvula limpia, libre de obstrucciones y funcionando correctamente.
Los fabricantes recomiendan realizar esta limpieza una vez al mes si la olla se usa con frecuencia. Un gesto rápido que mejora la seguridad y alarga la vida útil del electrodoméstico
- La nieve paraliza el noroeste de Zamora: nivel amarillo en la A-52, camiones atrapados y clases suspendidas
- Un pueblo de Zamora remodela su salón municipal para que se convierta en el punto de encuentro de sus vecinos
- Conmoción en Toro por un presunto parricidio en Fuengirola: la familia residió muchos años en la ciudad
- Cazadores zamoranos alzan la voz contra la propuesta de la UE de limitar la captura de esta especie
- Los abogados de Zamora ven quiebra de derechos y caos en el cambio de modelo judicial
- Todos los detalles sobre la nueva estación de autobuses que tendrá Zamora
- El alcalde de Villardondiego defiende la 'transparencia' del proyecto de la planta de biogás
- El metro de Madrid traslada a los usuarios a un viaje a Zamora a través de los sonidos