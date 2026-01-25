No te imaginas la suciedad que esconde el desagüe de tu fregadero: así es como debes limpiarlo

El fregadero de la cocina es una de las zonas de la casa que más bacterias acumula. La humedad y los restos de los alimentos terminan creando una mugre que no solo resulta muy desagradable, sino que también puede ser insalubre. Por eso, deberías limpiar el fregadero al menos dos veces al año.

Lo primero que tienes que hacer es coger coger un recipiente y en su interior hacer una mezcla con un cazo de bicarbonato de sodio y un chorro de jabón para lavar los platos. Remueve con una cucharilla hasta que la mezcla se vuelva de color verde homogéneo. Este remedio casero de limpieza es muy eficaz para acabar con la suciedad y el mal olor.

Ahora desmonta el desagüe. Utiliza el propio colador del fregadero para desenroscar el tornillo de sujección. Utiliza la otra mano para sujetar el sifón. Cuando lo hayas retirado verás toda la suciedad que hay acumulada.

Para limpiar el desagüe sírvete de un cepillo de limpieza e imprégnalo en la mezcla de bicarbonato y detergente lavavajillas para desprender toda la suciedad acumulada. Asegurándote de que el desagüe está bien pegado a la cubeta, abre el grifo y límpiala. Por último, frota el tubo del rebosadero, el embellecedor y la junta de goma.

Cuando lo tengas todo limpio, coloca de nuevo todo en su sitio, asegurándote de que aprietas bien la rosca del desagüe.

Remata la limpieza del desagüe con un enjuague. Calienta agua caliente y vinagre de limpieza en un cazo sin llevar a ebullición y viértelo directamente sobre el desagüe para arrastrar todos los residuos. Esta mezcla es muy eficaz para eliminar bacterias y limpiar los residuos que queden.

Sumidero de la ducha

Si también necesitas limpiar y desatascar el sumidero de la ducha, compra un desatascador de tuberías, disponible en cualquier ferretería. Se trata de un cable largo y flexible con estrías para atrapar los pelos y cualquier otro elemento que esté impidiendo el paso natural del agua.

Cuando hayas desatascado el desagüe, aprovecha para limpiar el sumidero. Vierte bicarbonato por encima y frota con un cepillo de limpieza para retirar toda la suciedad. Remata la faena echando vinagre concentrado de limpieza para desincrustar y desatascar por completo.