Trucos para desatascar el sumidero de la ducha y limpiar los aireadores de los grifos.

De entre todas las estancias de una casa, el cuarto de baño es el que más quebraderos de cabeza da en lo que a averías y mantenimiento se refiere. Son habituales los sumideros atascados, las cisternas averiadas o los problemas con el agua, pero afortunadamente casi todo tiene solución.

Si el sumidero de la ducha se atasca con frecuencia, hazte con un cable desatascador de tuberías. La combinación de pelo y mascarillas es mortal para los sumideros, donde en su interior se acumulan estos restos que impiden el paso natural del agua y hacen que se encharque el plato de la ducha.

Después de sacar el pelo harás bien en realizar una limpieza intensiva del sumidero. Vierte bicarbonato por encima y frota con un cepillo de dientes para eliminar toda la suciedad. Por último, echa vinagre de limpieza para generar una espuma efervescente que te ayudará a desincrustar y desatascar por completo.

Los aireadores de los grifos también se obstruyen y a veces resulta difícil quitarlos porque se requiere una llave especial. En la misma llave encontrarás cinco formas y tamaños distintos para adaptarse a cada tipo de grifo. Encaja la llave, hazla girar y retira las boquillas. Luego, elimina los sedimentos que se hayan acumulado en su interior. Por último, vierte vinagre de limpieza en un vaso y mete dentro los aireadores para terminarlos de limpiar.

En los últimos tiempos, los platos de ducha se han tendido a instalar casi a ras de suelo con mamparas de cristal abiertas, lo que a veces puede provocar que se salga el agua. Para evitarlo, compra una tira de silicona diseñada para retener el agua de la ducha. Córtala según el espacio que necesites cubrir, pégala y listo.

Moho en la ducha

Si el moho hace presencia en tu cuarto de baño a causa de la humedad y la falta de ventilación, prepara una mezcla casera a base de agua oxigenada, oxígeno activo, jabón líquido y sal. Puedes consultar las proporciones exactas en este artículo.

Aplica la mezcla directamente sobre las juntas donde haya brotado moho y deja que actúe durante 30 minutos. Después, frota con un cepillo de limpieza hasta eliminarlo por completo. Utiliza un cepillo estrecho para las zonas más innaccesibles. Por último, aclara con agua.