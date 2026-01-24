El truco del papel de periódico para limpiar espejos sin dejar marcas

Aunque casi nadie recurre al papel del periódico parar limpiar ya que su textura seca y áspera hace pensar que puede estropear cualquier material, limpiar espejos y cristales con ellos es uno de los métodos más eficaces para dejarlos impecables y sin cercos.

Basta con humedecer ligeramente el cristal con agua o limpiacristales y frotar con una hoja de periódico arrugada. La tinta y la textura del papel actúan como un pulidor suave, eliminando grasa y evitando las temidas marcas que dejan las bayetas o el papel de cocina.

Este truco era habitual en casas y comercios hace décadas y sigue funcionando mejor que muchos productos modernos. El resultado es un cristal brillante, sin pelusas y sin necesidad de pasar varias veces.

Muchos son los que encuentran muy farragosa la labor de limpiezar espejos, pero con este truco todo será más fácil. Además, aquí van unos consejos para que tus ventanas, paredes de cristal, puertas de vidrio o espejos queden impolutos.

Empieza por los marcos

Antes de embarcarnos con la limpieza del propio cristal, debemos comenzar primero con los marcos de la ventana, puerta o espejo. Si no lo limpias al principio es fácil que cuando lo vayas a hacer vuelvas a manchar los cristales que ya has limpiado.

Dependiendo del tipo de material del marco, habrá que limpiarlo de una forma diferente. Así, los marcos de aluminio podemos limpiarlos con agua templada y detergente. Si, por el contrario, los marcos son de madera, es mejor utilizar algún producto específico que no lo estropee.

Emplear productos específicos

Para limpiar los cristales de una forma adecuada siempre es una buena opción optar por los productos específicos que puedes adquirir en diferentes tiendas y supermercados. Puedes hacerlo mediante una bayeta o una esponja para esparcir el producto y frotar con suavidad, con cuidado de no rallar el vidrio, para que salga la suciedad y el polvo que recogen los cristales. Es recomendable hacer movimientos envolventes.

PI Studio

Para los cristales más sucios

Si los cristales que queremos limpiar tienen mucha suciedad podemos ir un paso más allá y hacer nosotros mismos una potente mezcla compuesta por agua, amoniaco y lavavajillas. Con ella iremos limpiando los cristales uno a uno y después enjuagaremos con una bayeta húmeda en agua limpia.

Si todavía no han salido todas las manchas podemos utilizar una rasqueta de goma para terminar de desprender la grasa y la suciedad más fuerte. Una vez que hayamos dejado los cristales limpios nos dispondremos a secarlos con un trapo suave y que no deje pelusas. Si no tenemos un trapo de estas características, un buen sustituto puede ser el papel de cocina.

Alcohol para las huellas

Si el cristal no está muy sucio y tan solo tiene algunas marcas de huellas, podemos optar por emplear una mezcla de alcohol con agua para eliminarlas. Así, estas marcas tan habituales en hogares con niños tendrán sus días contados.