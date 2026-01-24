La receta casera anti-moho para aplicar en la ducha y evitar que vuelva a aparecer

El agua es fuente de vida, pero hay algunos lugares en los que no conviene que esta aparezca, como por ejemplo en el interior de tu casa. Si la ducha o la bañera de tu cuarto de baño tiene moho en las juntas, deberás atacarlo desde la raíz para que tarde mucho más tiempo en volver a aparecer. Cuanto más tiempo lo dejes, más costará retirarlo.

El moho aparece por el exceso de humedad, el vapor y falta de ventilación. Lo primero que debes hacer es asegurarte de ventilar bien los cuartos de baño después de cada ducha. Y si el aseo no tiene ventana, deja la puerta abierta para que corra el aire.

En todo caso, esta es la mezcla casera que debes elaborar para eliminar el moho y que puedes preparar con productos que están en todos los hogares. Primero, coge un recipiente transparente con medidor y vierte en su interior media taza de agua oxigenada, un cuarto de taza de oxígeno activo, dos cucharaditas de jabón líquido para lavar los platos y dos cucharaditas de sal.

El agua oxigenada rompe las células del hongo y lo inactiva. El oxígeno activo lo potencia porque mantiene esa liberación de oxígeno durante más tiempo. El jabón de platos actúa como tensioactivo y despega la suciedad. Y la sal ayuda a exfoliar la zona y secar absorbiendo la humedad, creando un ambiente donde el moho tardará mucho más tiempo en aparecer.

Remueve para que todos los ingredientes se mezclen y después vierte toda la mezcla en un recipiente con dosificador o pulverizador y rocía la zona afectada. Deja actuar 30 unos minutos y después frota con un cepillo de limpieza. Hazte con uno estrecho para las zonas más innaccesibles. Por último, aclara con agua. El moho habrá desaparecido y tardará mucho tiempo en volver.

Moho en la ropa

Como hemos visto, el moho es más probable que aparezca en las estancias de la casa con más humedad, como el cuarto de baño. Y si tienes una ducha con cortinas es fácil que haga acto de presencia en la parte inferior, donde se acumula más agua.

Para eliminar el moho de las cortinas de la ducha solo necesitas vinagre de limpieza. Echa un buen chorro de vinagre de limpieza en un balde con agua caliente y sumerge las cortinas durante un par de horas. Cuando haya pasado el tiempo, programa un ciclo normal de lavado, pero probando a aumentar la temperatura del agua para asegurarte de eliminar todo el moho.