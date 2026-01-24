Cómo limpiar cristales... con una patata cruda

Parece una broma, pero funciona. Una patata cruda cortada por la mitad puede servir para limpiar cristales, espejos e incluso pantallas muy sucias, dejando una superficie limpia y con menos marcas.

El método es muy simple: se frota la patata directamente sobre el cristal o espejo. El almidón que contiene crea una fina película que arrastra la grasa y la suciedad, neutraliza huellas y reduce la aparición de vaho. Tras pasarla, basta con retirar los restos con un paño seco o papel de cocina.

Este truco se ha utilizado tradicionalmente en zonas rurales para limpiar ventanas, faros de coche y espejos, cuando no había productos específicos. El almidón actúa como limpiador suave, sin rayar ni dañar superficies delicadas.

Eso sí, no sustituye a la limpieza habitual, pero resulta sorprendentemente eficaz para emergencias domésticas, sobre todo cuando no se tienen productos a mano.

Papel de periódico

Aunque casi nadie recurre al papel del periódico parar limpiar ya que su textura seca y áspera hace pensar que puede estropear cualquier material, limpiar espejos y cristales con ellos es uno de los métodos más eficaces para dejarlos impecables y sin cercos.

Basta con humedecer ligeramente el cristal con agua o limpiacristales y frotar con una hoja de periódico arrugada. La tinta y la textura del papel actúan como un pulidor suave, eliminando grasa y evitando las temidas marcas que dejan las bayetas o el papel de cocina.

Este truco era habitual en casas y comercios hace décadas y sigue funcionando mejor que muchos productos modernos. El resultado es un cristal brillante, sin pelusas y sin necesidad de pasar varias veces.

Muchos son los que encuentran muy farragosa la labor de limpiezar espejos, pero con este truco todo será más fácil. Además, aquí van unos consejos para que tus ventanas, paredes de cristal, puertas de vidrio o espejos queden impolutos.