El truco infalible para eliminar el chicle pegado en la ropa
Prueba con hielo si el chicle no está seco. Si no, deberás aplicar esta técnica casera
Si tienes niños pequeños en casa, aumentan las probabilidades, pero nadie está libre de que se le quede pegado un chicle en la ropa. Y lo peor es que si no te das cuenta y se reseca, puede resultar muy difícil de eliminar, pero La Ordenatriz tiene remedios para todo.
La Ordenatriz es el sobrenombre de Begoña Pérez (Madrid, 1974). Ella es publicista y relaciones públicas y madre de siete hijos. En redes sociales, La Ordenatriz cuenta con más de 2 millones de seguidores. Actualmente es la prescriptora de referencia en orden y limpieza en España.
Además, no solo participa en numerosos programas de televisión, sino que tiene el suyo propio en la plataforma AMC Selekt (Movistar, Orange tv, Vodafone tv, etc.). Es también autora del libro Limpieza, orden y felicidad, que agotó seis ediciones en tan solo tres meses y está cerca de 100K ejemplares vendidos.
Uno de los remedios más frecuentes para eliminar el chicle de la ropa es frotar con hielo hasta congelarlo, pero si ya está muy pegado al tejido, será casi imposible eliminarlo por mucho que frotes y frotes. Sin embargo, este truco sí será efectivo si el chicle todavía mantiene humedad.
Para el resto de casos, prueba este truco con laca del pelo. Rocía el producto sobre el chicle hasta que quede humedecido y espera dos minutos a que haga efecto. Luego coge un cuchillo con la punta redonda para untar mantequilla y raspa hasta que consigas retirar todos los restos.
Por último, remata la mancha con una bayeta de microfibra humedecida en agua y echa la prenda a lavar en el programa que le corresponda de la lavadora. En el caso de que la prenda no se pueda lavar en lavadora, insiste con la bayeta húmeda hasta que desaparezca toda la laca.
