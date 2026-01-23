Así puedes limpiar jarrones, damajuanas y cualquier jarrón de cuello estrecho.

Los jarrones son objetos de decoración muy poderosos para decorar una casa. Ofrecen un toque especial y cobran gran protagonismo en cualquier estancia, aportando presencia y color, pero también son difíciles de limpiar, especialmente si tienen el cuello estrecho y no se puede acceder al interior.

Pero todo problema de limpieza tiene su solución, como te contamos a continuación. Si en casa tienes jarrones, damajuanas o cualquier otro utensilio con el cuello estrecho y quieres limpiarlo por dentro, debes elaborar una mezcla a base de productos de limpieza y otros que te sorprenderán; así formarás un mejunge que los dejará impecables como una patena.

Para limpiar un jarrón de 10 litros necesitarás:

5 cucharadas grandes de bicarbonato

5 cucharadas de lavavajillas

1 litro de vinagre de limpieza

1 litro de agua

2 buenos puñados de arroz

Lo primero que debes hacer es juntar el agua y el vinagre de limpieza en una cazuela hasta casi llevarlos a ebullición. Después, ayúdate de un embudo para agregar todos los ingredientes al interior del jarrón en el orden expuesto más arriba. El arroz funcionará como estropajo, frotándose con las paredes del jarrón para retirar la suciedad más resistente.

El método de limpieza es laborioso, porque requiere agitar y dejar reposar la mezcla en el interior del jarrón en varias posiciones diferentes. Sírvete de dos paños o toallas gruesas para no dañar el material cuando tengas que tumbarlo para limpiar las paredes. Si el jarrón o damajuana es transparente, podrás ver el resultado in situ; si no, deberás fiarte de tu orientación e instinto.

Este truco te servirá para que luzcan brillantes e impecables durante mucho más tiempo, aunque tengan cal o moho desde hace décadas.