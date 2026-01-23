Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Alerta naranja nevadasNueva estación de autobuses ZamoraAsociación Derecho a Morir Dignamente ZamoraTragedias ferroviarias en Zamora
instagramlinkedin

Así puedes limpiar jarrones, damajuanas y cualquier jarrón de cuello estrecho

Aplica esta mezcla de limpieza si no puedes llegar al interior

Así puedes limpiar jarrones, damajuanas y cualquier jarrón de cuello estrecho.

Así puedes limpiar jarrones, damajuanas y cualquier jarrón de cuello estrecho. / Freepik

Eugenio Viñas

Los jarrones son objetos de decoración muy poderosos para decorar una casa. Ofrecen un toque especial y cobran gran protagonismo en cualquier estancia, aportando presencia y color, pero también son difíciles de limpiar, especialmente si tienen el cuello estrecho y no se puede acceder al interior.

Pero todo problema de limpieza tiene su solución, como te contamos a continuación. Si en casa tienes jarrones, damajuanas o cualquier otro utensilio con el cuello estrecho y quieres limpiarlo por dentro, debes elaborar una mezcla a base de productos de limpieza y otros que te sorprenderán; así formarás un mejunge que los dejará impecables como una patena.

Para limpiar un jarrón de 10 litros necesitarás:

Lo primero que debes hacer es juntar el agua y el vinagre de limpieza en una cazuela hasta casi llevarlos a ebullición. Después, ayúdate de un embudo para agregar todos los ingredientes al interior del jarrón en el orden expuesto más arriba. El arroz funcionará como estropajo, frotándose con las paredes del jarrón para retirar la suciedad más resistente.

El método de limpieza es laborioso, porque requiere agitar y dejar reposar la mezcla en el interior del jarrón en varias posiciones diferentes. Sírvete de dos paños o toallas gruesas para no dañar el material cuando tengas que tumbarlo para limpiar las paredes. Si el jarrón o damajuana es transparente, podrás ver el resultado in situ; si no, deberás fiarte de tu orientación e instinto.

Noticias relacionadas y más

Este truco te servirá para que luzcan brillantes e impecables durante mucho más tiempo, aunque tengan cal o moho desde hace décadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents