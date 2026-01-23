Limpiar zapatos de fiesta para que aguanten muchas noches más

¿Tienes unos zapatos de tacón que te encantan pero te los pones poco por miedo a mancharlos? La ropa está hecha para disfrutarla, pero si te da pánico estropear tus zapatos de fiesta favoritos te proponemos este truco casero para que resistan muchas noches más.

Lo primero que debes hacer para limpiar tus zapatos de fiesta es frotar en seco con un cepillo específico para el calzado con cerdas suaves. Retira todo el polvo y la suciedad acumuladas y haz especial hincapié en la zona del tacón, que suele ser la más afectada.

Cuando hayas terminado, rocía las zonas manchadas con esta mezcla que previamente habrás agregado a un pulverizador: agua, jabón en escamas y 50 ml de amoniaco. Pulveriza el zapato y después frota con una bayeta de microfibra, mejor si está nueva para aprovechar al máximo su capacidad electrostática.

Este remedio casero para limpiar zapatos es válido para cualquier tejido, incluidos los más delicados, como la seda. Además, esta técnica de limpieza no requiere aclarar los zapatos ni pasar una bayeta húmeda al final del proceso; bastará con dejarlos secar lejos de una fuente de calor.

Eso sí, si los zapatos tienen piel deberás modificar uno de los pasos. Mantén la limpieza en seco con el cepillo para calzado, pero sustituye la fórmula mágica por pasar únicamente una bayeta de microfibra humedecida en agua. Cuando termines de limpiar, hidrata la piel con betún o con crema Nivea de lata azul extendiéndola muy bien.

Botas de agua

Las botas de agua o katiuskas son muy prácticas durante el invierno para los días de lluvia. Este calzado está elaborado con caucho galvánico, un material delicado que con el tiempo termina cuarteándose, pero puedes evitarlo con este sencillo remedio casero.

Aplica laca del pelo y frota con un estropajo suave para distribuir la laca por la bota. Después, frota con una bayeta de microfibra húmeda. Para terminar, utiliza una bayeta de microfibra nueva seca para frotar las botas y dejarlas relucientes.

Si te atreves, puedes probar a aplicar un truco extra consistente en usar crema Nivea de lata azul para mantenerlas brillantes. Pero, antes de extenderla por toda la bota, haz una prueba en una zona no visible para asegurar que no causa el efecto contrario al deseado.