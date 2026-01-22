Leire Martínez, rotunda tras las últimas afirmaciones sobre su salida de La Oreja de Van Gogh: "Fue una buena torta"

Rotunda. Así se ha mostrado Leire Martínez en su reaparición en la presentación de los Premios Dial este jueves en Madrid sobre las últimas y sorprendentes informaciones surgidas sobre la razón de su salida de 'La Oreja de Van Gogh' en octubre de 2024 después de 17 años como vocalista del grupo.

Ha sido el programa 'Vaya fama' de Mediaset el que ha revelado que detrás de su adiós a la banda estaría Amaia Montero, que se habría negado a cantar a dúo con ella cuando sus entonces excompañeros le propusieron -después de su colaboración con Karol G en su concierto en el Santiago Bernabeu en julio de 2024 tras varios años alejada de los escenarios- hacer algo especial con motivo del 30º aniversario de la creación de 'LODVG'.

Xabier San Martín, Álvaro Fuertes, Haritz Garde y Pablo Benegas habrían iniciado las conversaciones con Amaia sobre un posible regreso al grupo para dar varios conciertos este 2026, y a Leire no le habría disgustado la posibilidad, planteando incluso un dúo con la 'reina del pop', a lo que la donostiarra habría dicho que no, provocando así que la navarra quedase fuera de la ecuación si ella volvía con la banda.

Algo que Leire ha negado este jueves rotundamente, pero con matices, ya que aunque ha desmentido que en algún momento se pusiese sobre la mesa la posibilidad de cantar las dos juntas, no ha querido revelar si ese fue el motivo de su salida de 'La Oreja': "Se han publicado muchas cosas y en concreto esa es mentira, pero bueno, ya está". "Lo que yo he negado es que a mí se me propusiera nada de eso, ya está.

A mí nunca se me ha hecho una propuesta, por lo tanto no puedo responder a algo que no..." ha añadido, dejando en el aire con un "ni sí ni no" si ella en su momento propuso un dúo con Amaia que ella rechazó.

Un año y tres meses después de abandonar el grupo, la artista admite que fue "una buena torta" que le ha servido como "aprendizaje". Y confiesa que todavía no ha sanado del todo porque "las cosas requieren de su tiempo y reconozco que hay cosas que no ayudan. El fomentar continuamente comparaciones, el fomentar continuamente el mal rollo... Eso nunca ayuda, pero intento mantenerme al margen".

Centrada en su carrera en solitario, Leire está a punto de publicar su nuevo disco, 'Historias de aquella niña': "Este disco ha sido como una reconexión. Me he dado cuenta de que en el proceso de composición del disco he conectado mucho con la persona que soy. Pues fui una niña que se ha reconvertido en esta mujer que es hoy en día, pero es verdad que creo que a veces a los adultos se nos olvidan mecanismos y fórmulas que sí usamos de pequeños. Ese vivir la vida sin prejuicios y conectados con disfrutar de los retos y embarcarnos en aventuras que de repente nos volvemos miedosos y una serie de cosas. Y he reconectado mucho en el proceso de composición con esas emociones, con esa parte creativa y con cosas y de ahí viene" explica, revelando que el consejo que le daría a esa niña que fue es "que se cuide".

Por delante, un año cargado de trabajo, ya que a la publicación del disco el próximo 20 de febrero seguirá su primer concierto en la sala 'La Riviera' de Madrid dos días después. "De ahí presentaremos el disco en diferentes ciudades, y en mayo salto el charco y vuelvo a América, que para mí era algo como impensable. Así que disfrutando mucho de todo lo que está pasando" asegura.

Su mejor momento

¿Está Leire en su mejor momento? Su respuesta no deja lugar a dudas: "Esoy en un buen momento, pero creo que el mejor será el de mañana y a poder ser el mejor, mejor el de pasado mañana. No lo sé, yo creo que mi propuesta es estar bien hoy para poder estar bien mañana".