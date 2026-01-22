Cómo evitar que el ajo repita durante horas

El ajo es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina, pero también uno de los que más rechazo genera por un motivo muy concreto: suele repetir durante horas después de comerlo y dejar mal aliento. Este efecto no depende tanto de la cantidad, sino de cómo se prepare.

El germen es culpable

El principal responsable es el germen o raíz verde que aparece en el interior del ajo cuando empieza a envejecer. Esta parte es más indigesta y potencia el olor fuerte que nos produce mal aliento, picor y una difícil digestión .

Para evitarlo, basta con partir el diente de ajo por la mitad o hacer una pequeña incisión en uno de los extremos y retirar ese corazón central antes de cocinarlo. Además, cocinar el ajo a fuego suave, en lugar de dorarlo en exceso, ayuda a reducir su agresividad sin perder sabor.

Otro truco eficaz es combinarlo con ingredientes como el perejil o el limón, que ayudan a neutralizar parte de sus compuestos gracias a su componente cítrico y fresco. De este modo, se puede seguir disfrutando del ajo en los platos sin sufrir sus efectos durante el resto del día.