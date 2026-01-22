Cómo evitar que el ajo repita durante horas
Un pequeño gesto al cocinarlo reduce su intensidad y mejora la digestión
El ajo es uno de los ingredientes más utilizados en la cocina, pero también uno de los que más rechazo genera por un motivo muy concreto: suele repetir durante horas después de comerlo y dejar mal aliento. Este efecto no depende tanto de la cantidad, sino de cómo se prepare.
El germen es culpable
El principal responsable es el germen o raíz verde que aparece en el interior del ajo cuando empieza a envejecer. Esta parte es más indigesta y potencia el olor fuerte que nos produce mal aliento, picor y una difícil digestión .
Para evitarlo, basta con partir el diente de ajo por la mitad o hacer una pequeña incisión en uno de los extremos y retirar ese corazón central antes de cocinarlo. Además, cocinar el ajo a fuego suave, en lugar de dorarlo en exceso, ayuda a reducir su agresividad sin perder sabor.
Otro truco eficaz es combinarlo con ingredientes como el perejil o el limón, que ayudan a neutralizar parte de sus compuestos gracias a su componente cítrico y fresco. De este modo, se puede seguir disfrutando del ajo en los platos sin sufrir sus efectos durante el resto del día.
