España descubre cómo saber cuándo va a estallar un volcán con dos días de antelación

Anticipar una erupción volcánica en plena ciudad ya no es ciencia ficción. Un equipo de científicos españoles ha desarrollado una metodología pionera capaz de avisar con hasta 48 horas de antelación de una erupción de un volcán, un avance que puede cambiar por completo la gestión de emergencias naturales en zonas habitadas.

El método ha sido desarrollado por expertos del Instituto Geológico y Minero de España (IGME-CSIC), el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y la Universidad de Valencia, y sus resultados se han publicado en la revista científica 'Scientific Reports'. Su impacto ha sido tal que la Oficina para la Reducción de Desastres de la ONU lo ha seleccionado como herramienta clave para la prevención global.

'El magma no se mueve al azar'

Durante años se pensó que el ascenso del magma era impredecible. Sin embargo, esta investigación demuestra que el magma sigue una especie de memoria: un patrón sísmico estable que se repite mientras permanece estancado o avanza lentamente bajo tierra.

El punto crítico llega cuando ese patrón cambia. En ese momento aparece una sismicidad irregular, distinta a todo lo registrado antes. Esa alteración marca un punto de no retorno: el magma ha iniciado un ascenso imparable hacia la superficie y la erupción es inminente. Detectar ese cambio es la clave del nuevo sistema.

Según Raúl Pérez, investigador del IGME-CSIC, este enfoque permite activar sistemas de alerta temprana basados en el análisis en tiempo real de terremotos volcánicos, algo especialmente valioso en entornos urbanos densamente poblados.

'No solo predice la erupción, también el final'

Una de las grandes novedades del algoritmo es que no se limita a avisar del inicio de la erupción. También es capaz de detectar cuándo el volcán empieza a perder fuerza. Cuando la memoria del magma se estabiliza, los científicos identifican una señal clara de que el motor eruptivo se está agotando.

Esta información es crucial para la gestión de la emergencia. Permite a las autoridades comenzar a planificar el regreso de la población evacuada y la reconstrucción de las zonas afectadas, reduciendo la incertidumbre y el impacto social.

Precisamente por ese potencial, la ONU ha incluido este método en Preventionweb, su plataforma internacional de referencia para la gestión de desastres naturales.

'La Palma cambió la forma de estudiar los volcanes'

La erupción del volcán Tajogaite en La Palma, en 2021, fue decisiva. Afectó a más de 8.000 personas y destruyó unas 1.200 viviendas. Durante esos 86 días, científicos del CSIC trabajaron sobre el terreno recogiendo datos hora a hora.

Noticias relacionadas

Gracias a esa información, el equipo ha podido desarrollar un modelo matemático robusto que identifica el punto exacto en el que el magma inicia su ascenso definitivo desde unos 9 kilómetros de profundidad. Un nuevo paradigma que reduce la incertidumbre y mejora la prevención en futuras erupciones.