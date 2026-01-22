El error que haces al cargar el móvil por la noche

Cargar el móvil durante toda la noche es una práctica muy habitual, casi automática para muchos usuarios, pero también uno de los errores más comunes en el cuidado de la batería. Aunque los dispositivos actuales cuentan con sistemas de protección que evitan sobrecargas peligrosas, mantenerlos enchufados durante horas innecesarias acelera su desgaste con el paso del tiempo y puede reducir de forma notable su vida útil.

Las baterías de iones de litio, presentes en la mayoría de smartphones, no están diseñadas para permanecer constantemente al 100%. De hecho, el estrés al que se someten cuando se mantienen cargadas durante periodos prolongados termina pasando factura, aunque el efecto no sea inmediato ni evidente en los primeros meses de uso.

No es solo una cuestión de consumo

Cuando la batería alcanza el 100%, el teléfono no deja de consumir energía. En lugar de desconectarse por completo, sigue recibiendo pequeñas cargas intermitentes para mantenerse lleno. Este proceso, conocido como “carga de mantenimiento”, genera calor de forma constante, uno de los principales enemigos de la vida útil de las baterías de litio.

El problema se agrava cuando el móvil se carga mientras está cubierto por fundas gruesas, especialmente las de silicona o materiales aislantes, o cuando se apoya sobre superficies poco ventiladas como colchones, sofás o almohadas. En estos casos, el calor no se disipa correctamente y la temperatura interna del dispositivo aumenta, lo que acelera aún más la degradación de la batería.

Se recomiendan cargar el móvil hasta alrededor del 80% siempre que sea posible y evitar dejarlo enchufado toda la noche de forma habitual. También aconsejan utilizar cargadores originales o certificados, ya que regulan mejor la potencia, y retirar la funda durante la carga para facilitar la ventilación. Pequeños cambios en los hábitos diarios que, a largo plazo, pueden marcar una gran diferencia en el rendimiento, la autonomía y la vida útil del dispositivo.