Cómo eliminar las salpicaduras de los bajos de pantalones sin cargarte la prenda ni que quede bicolor

Las salpicaduras de agua y barro en los bajos del pantalón son uno de los inconvenientes más habituales durante los días de lluvia. Es probable que te haya pasado, a ti o a tus hijos, que salís limpitos del portal y en cuanto pisas un charco o a la primera baldosa que se mueva... ¡zas! Te salpicas de agua embarrada. También ocurre cuando llevas pantalones largos o demasiado anchos que vas recogiendo agua allá donde vas. En esos casos, aunque la tentación es frotar de inmediato, los expertos recomiendan esperar a que el barro se seque para evitar que la mancha se extienda y penetre más en el tejido.

Una vez seco, el primer paso consiste en sacudir o cepillar suavemente el barro con un cepillo de ropa o uno de cerdas blandas, retirando el exceso sin frotar. A continuación, se debe humedecer la zona con agua fría y aplicar una pequeña cantidad de detergente líquido directamente sobre la mancha, masajeando con cuidado desde el exterior hacia el centro.

Tras dejar actuar el producto unos minutos, el pantalón puede lavarse siguiendo las indicaciones de la etiqueta. En tejidos delicados, como lana o prendas de vestir más formales, se recomienda sustituir el detergente por jabón neutro y evitar el centrifugado fuerte.

A. O.

Consejos rápidos

Si todavía tienes dudas, aquí va un listado de consejos prácticos para que estés en la situación que estés haya solución a tu mancha: