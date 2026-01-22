El uso desconocido del detergente en polvo: mucho más que lavar la ropa

El detergente en polvo es un producto habitual en cualquier hogar, pero su utilidad va mucho más allá de la colada. Aunque cada vez se impone el detergente líquido o en cápsulas, el formato en polvo sigue teniendo propiedades poco conocidas que lo convierten en un aliado eficaz para otras tareas de limpieza doméstica.

Uno de sus usos menos conocidos es la limpieza de suelos exteriores y terrazas. Disuelto en agua caliente, el detergente en polvo resulta especialmente eficaz para eliminar grasa incrustada, manchas de barro o restos orgánicos en baldosas y cemento, gracias a su mayor concentración de agentes limpiadores.

También puede emplearse para blanquear juntas de azulejos. Aplicado directamente sobre la superficie húmeda y frotado suavemente con un cepillo, ayuda a recuperar el color original de las juntas sin necesidad de productos específicos.

Otro uso sorprendente es su eficacia contra olores persistentes. Espolvorear una pequeña cantidad en cubos de basura, desagües o incluso en alfombras (dejándolo actuar antes de aspirar) permite neutralizar malos olores gracias a su capacidad para atrapar partículas orgánicas.

Los expertos recuerdan, eso sí, que debe utilizarse con moderación y siempre bien aclarado, ya que su alta concentración puede dejar residuos si se abusa de él. Aun así, el detergente en polvo sigue demostrando que, pese a su aspecto tradicional, es uno de los productos más versátiles del armario de la limpieza.

¿Mejor líquido o en polvo?

El debate entre detergente en polvo y detergente líquido surge muchas veces cuando vas al supermercado y ves la cantidad de productos que existen en las estanterías. Aunque ambos cumplen la misma función, su composición y forma de actuar hacen que uno sea más eficaz que otro según el tipo de ropa, manchas y lavado.

El detergente en polvo destaca por su mayor poder de limpieza frente a manchas difíciles como barro, grasa seca o sudor incrustado. Funciona especialmente bien en lavados largos y con agua caliente, y es muy eficaz para ropa blanca, ya que suele contener agentes blanqueadores. Además, suele ser más económico y duradero.

Por su parte, el detergente líquido se disuelve mejor en agua fría y deja menos residuos, lo que lo convierte en la mejor opción para ropa oscura, delicada o lavados rápidos. También es más eficaz para manchas grasas recientes y resulta más cómodo para el pretratamiento directo sobre la prenda.

EN RESUMEN Polvo : mejor para ropa blanca, manchas difíciles y lavados intensos. Líquido : mejor para ropa oscura, delicada y lavados en frío.

Los especialistas en limpieza coinciden en que el problema no es elegir uno u otro, sino usar el detergente adecuado para cada lavado y no abusar de la cantidad. Un exceso de producto, sea del tipo que sea, no limpia más y puede dejar restos en la ropa y en la lavadora.