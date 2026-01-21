Por qué tu trapo de cocina huele mal aunque o laves
La humedad y un mal secado provocan malos olores incluso después de pasar por la lavadora.
El trapo de cocina es uno de los objetos más usados del hogar y, paradójicamente, uno de los que peor olor acumula. Muchas personas se sorprenden al sacarlo de la lavadora y notar que sigue oliendo mal, como a humedad o a rancio, pese a haberlo lavado a alta temperatura. El problema no suele ser la suciedad visible, sino la forma en la que se usa y se seca.
Estos malos olores aparecen por la proliferación de bacterias y hongos que se desarrollan cuando el trapo permanece húmedo durante horas. Dejarlo arrugado en el fregadero, colgado sin ventilación o sobre superficies mojadas favorece que los microorganismos se multipliquen rápidamente. Aunque el lavado elimine parte de ellos, el olor puede quedar impregnado en las fibras.
El problema no es la suciedad
Además, el uso excesivo de suavizante empeora la situación. Este producto deja una película sobre el tejido que atrapa la humedad y dificulta el secado completo, creando el entorno perfecto para que el mal olor vuelva a aparecer al poco tiempo.
Para evitarlo, los expertos recomiendan escurrir bien el trapo tras cada uso y dejarlo secar completamente al aire, preferiblemente extendido. También es aconsejable el uso de bicarbonato o polvos de talco, pero sin lugar a dudas el mejor consejo es lavarlo con frecuencia, usar detergente sin suavizante y, de forma puntual, añadir vinagre u otro producto para neutralizar los olores persistentes. Un pequeño cambio de hábito puede evitar que cambies de paños o bayetas cada poco tiempo.
