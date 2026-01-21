Los sitios que nadie limpia y son los que más suciedad acumulan

La limpieza del hogar parece una tarea sencilla… hasta que descubres que hay lugares que nadie limpia y que acumulan polvo, bacterias y hasta alérgenos.

Los expertos de Limpiezas Cempromi aseguran que esos “rincones invisibles” pueden afectar seriamente la salud y el bienestar de toda la familia. Y lo peor: muchas veces ni los vemos.

Si quieres tener un hogar realmente limpio, no basta con pasar la bayeta por las superficies visibles.

Hay áreas que se convierten en auténticos focos de suciedad sin que nos demos cuenta. A continuación, te contamos cuáles son y cómo limpiarlos de verdad.

El baño no está tan limpio como crees

En el baño, solemos limpiar el lavabo, el inodoro y la ducha. Pero los expertos de Limpiezas Cempromi alertan de que hay rincones que se olvidan y que acumulan bacterias como si nada.

Hablamos de las bisagras del inodoro, los grifos, las rejillas de ventilación e incluso el soporte del cepillo de dientes. Para que el baño esté realmente sano, hay que desmontar y desinfectar estas piezas, y limpiar con detalle las rejillas y el sarro de grifos y duchas.

Los rincones más sucios de la casa que nadie limpia

¿Sabías que tu casa puede estar “sucia” aunque no lo parezca? Los expertos destacan lugares que suelen pasar desapercibidos, como:

Debajo de muebles grandes (sofás, camas, armarios).

(sofás, camas, armarios). Detrás de electrodoméstico s (nevera, microondas, horno)

s (nevera, microondas, horno) Cortinas y persianas.

Rejillas de ventilación.

Estos puntos acumulan polvo, ácaros y suciedad que empeoran la calidad del aire y pueden provocar alergias y problemas respiratorios.

Los dos puntos donde se concentra el polvo (y nadie los limpia)

Si quieres empezar por lo más importante, los profesionales de Limpiezas Cempromi recomiendan centrarte en dos zonas:

Debajo del sofá Detrás de electrodomésticos

Ahí es donde el polvo se acumula sin control. La solución es sencilla: aspirar con frecuencia y usar boquillas específicas para llegar a esos rincones imposibles.

Limpieza invisible: lo que nunca se ve, pero sí se respira

Los filtros de aire acondicionado, los zócalos y las partes altas de armarios y estanterías son “rincones invisibles” que también deben limpiarse.

Desmontar filtros, limpiar zócalos con paño húmedo y aspirar en altura son acciones que marcan la diferencia.

Según los expertos de Limpiezas Cempromi, con una limpieza profunda mensual y un mantenimiento semanal, tu hogar puede pasar de “limpio por fuera” a realmente saludable por dentro.