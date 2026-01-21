La salida de Antonio Canales en ‘GH Dúo’ deja a todos sin palabras: “¿Está bien?”

La casa de ‘GH Dúo’ se quedó en silencio. El Súper reunió a todos los concursantes en el salón para dar una noticia que nadie esperaba: Antonio Canales ha finalizado su participación en el concurso por causa de fuerza mayor ajena al programa.

El golpe fue tan fuerte que sus compañeros no podían creerlo.

El presentador quiso lanzar un mensaje claro de apoyo: “Le enviamos todo nuestro cariño y apoyo. La casa de ‘GH Dúo’ siempre estará abierta para él”.

Aunque el bailaor está bien, la sensación de vacío fue inmediata.

La casa no se lo cree

Cristina Piaget preguntó directamente: “¿Pero él se encuentra bien?”. El Súper respondió que sí, pero que “ha tenido que abandonar”.

En ese instante se notó la tensión: nadie quería aceptar que Antonio ya no estaría más en la experiencia de ‘la vida en directo’.

La emoción se hizo visible en cada rostro. Raquel Salazar se quedó muy impactada y John Guts pidió un aplauso para el bailaor. Todos se sumaron, y el momento se convirtió en una despedida colectiva cargada de cariño.

Despedidas que dejan huella

Durante la gala, Jorge Javier Vázquez dedicó el programa a Antonio Canales y sus compañeros aprovecharon para mandarle un mensaje.

Raquel Salazar confesó que le había encantado conocerle y que no podría haber tenido mejor compañero: “Le llevo en mi corazón, aquí y fuera. Le quiero”.

Anita también mostró su afecto, destacando la importancia de Antonio dentro de la casa. Manuel afirmó que había sentido una conexión con él desde el primer minuto y que siempre transmitía paz.

El homenaje en directo

Jorge Javier pidió a Belén Rodríguez que homenajeara a Antonio con un baile, y ella no dudó. “Para mí ha sido el gran descubrimiento de ‘GH Dúo’”, admitió mientras se entregaba al ritmo y la emoción del momento.

La escena dejó claro que Antonio había marcado a sus compañeros. La despedida no solo fue emotiva, sino también una demostración de que el bailaor dejó una huella difícil de borrar.

Así lo comunicó Jorge Javier Vázquez

La audiencia se enteró en los últimos minutos de ‘El Diario de Jorge’. Jorge Javier Vázquez anunció que Antonio Canales había tenido que abandonar la casa y prometió que esa noche se darían más detalles en ‘GH Dúo. Especial Salvación’.

Además, en esa gala habrá una doble salvación entre los nominados: Belén Rodríguez, Carlos Lozano, Carmen Borrego, Cristina Piaget y John Guts.