El primer beso de Ana Mena y Óscar Casas ya tiene escenario… y es de película

La química entre los protagonistas de ‘Ídolos’ no es ningún secreto. Traspasa la pantalla, se nota en cada mirada y, como muchos ya saben, no es casualidad: Ana Mena y Óscar Casas son pareja también en la vida real.

Pero ¿se conocen tanto como parece? Para despejar dudas, Trancas y Petancas decidieron ponerles a prueba en ‘el hormiguero’ con una de sus secciones más traicioneras: “Tu media laringe”.

Una pareja frente al test definitivo

La dinámica era sencilla: sumar puntos como pareja demostrando cuánto saben el uno del otro. Sin embargo, Óscar pronto decidió que la competición era más divertida si se convertía en un duelo. Y ahí empezó el verdadero juego.

Las primeras preguntas parecían asequibles. Óscar acertó sin dudar la comida favorita de Ana Mena: el queso. Punto para él.

Pero el equilibrio se rompió cuando fue el turno de la cantante. La pregunta no era tan obvia: ¿qué es lo que más pereza le da entrenar a Óscar en el gimnasio? Ana respondió a ciegas: los hombros. Error. La respuesta correcta eran las sentadillas. La cantante no pudo evitar quejarse de la dificultad de la pregunta, mientras Óscar celebraba su ventaja.

El turno cambió y la presión pasó a él. Ana estaba convencida de que acertaría sin problemas, pero llegó la sorpresa: Óscar no sabía que la película favorita de su pareja es ‘los chicos del coro’. Un clásico que, al parecer, se le había escapado.

La pregunta clave que lo arregla todo

La sección avanzó hasta la pregunta especial: ¿dónde se dieron su primer beso? Esta vez no hubo dudas. Ambos coincidieron en la respuesta: Misano, Italia. Un acierto que confirmó que, al menos en los momentos importantes, la conexión es total.

La última pregunta volvió a descolocarles. Óscar aseguró que su plato estrella eran los espaguetis a la carbonara… hasta que se descubrió que nunca los había cocinado. Entre carcajadas, Pablo Motos dio por cerrada la sección.

Noticias relacionadas

Más allá de los fallos y los despistes, la prueba de ‘El Hormiguero’ dejó algo claro: la química entre Ana Mena y Óscar Casas es real, espontánea y, sobre todo, muy divertida.