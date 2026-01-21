El uso del pegajoso "slime" de los niños para limpiar el teclado del ordenador

Puede sonar absurdo, pero esa masa pegajosa que usan los niños para jugar llamada "slime" es uno de los métodos más eficaces para limpiar teclados de ordenador y mandos a distancia, donde se acumulan migas, polvo y suciedad imposible de alcanzar.

El truco consiste en presionar suavemente el slime sobre las teclas y ranuras, sin arrastrarlo. La masa se adapta a cada hueco y atrapa la suciedad al retirarla, sin mojar ni dañar el aparato. Es importante usar slime limpio y no demasiado blando, y evitar presionar en exceso.

Este método, utilizado incluso en estudios de grabación y oficinas, permite una limpieza rápida y precisa sin desmontar nada. Un ejemplo perfecto de cómo un objeto inesperado puede convertirse en una herramienta de limpieza sorprendentemente eficaz.

Otros métodos para limpiar el teclado

Antes de comenzar la limpieza, es imprescindible apagar el equipo y desconectar el teclado o, en el caso de un portátil, asegurarse de que esté completamente apagado. A continuación, se recomienda colocar el teclado boca abajo y sacudirlo suavemente para eliminar los residuos sueltos. Para las zonas más inaccesibles, el uso de aire comprimido o de un pincel fino permite desalojar la suciedad acumulada entre las teclas sin dañar los mecanismos internos.

La limpieza superficial debe realizarse con un paño de microfibra ligeramente humedecido en alcohol isopropílico, un producto adecuado porque desinfecta y se evapora rápidamente, evitando filtraciones de humedad. Para manchas persistentes o zonas pegajosas, puede utilizarse un bastoncillo impregnado en alcohol, siempre con cuidado de no empapar la superficie.

Realizar esta limpieza de manera regular alarga la vida útil del teclado, mejora su respuesta y reduce la presencia de gérmenes.