No necesitas un quitapelusas para dejar tus prendas de lana como nuevas: esponjas, celo o guantes

Si no te atreves a ponerte alguna prenda porque las pelusas y bolas que tienen son indecentes, es hora de acabar con ellos. Si no tienes un quitapelusas de los muchos que venden en el mercado, aquí va un truco casero para eliminarlas con algo que seguro tienes en casa.

Jerseys, abrigos o sofás no pueden resistirse a este método doméstico tan simple como eficaz que no requiere ningún utensilio especial.

El truco consiste en usar una esponja de cocina ligeramente humedecida. Basta con pasarla suavemente por la prenda o superficie, siempre en una sola dirección. La ligera humedad genera electricidad estática controlada que hace que las pelusas se adhieran a la esponja sin dañar el tejido.

Funciona especialmente bien en lana, algodón y tapicerías, y permite retirar grandes cantidades de pelusa en pocos segundos. Al terminar, solo hay que aclarar la esponja y dejarla secar.

Los expertos recomiendan no empapar la esponja y evitar frotar con fuerza, ya que el objetivo es atraer las fibras sueltas, no arrastrar el tejido. Un gesto sencillo, rápido y sin coste que demuestra que, en limpieza, la solución más eficaz suele estar en casa.

Esparadrapo, celo o cinta adhesiva

Si no te quieres complicar la vida, coge cinta adhesiva o esparadrapo y vete pasándolo por todas las partes de la prenda. Necesitarás que sea grande si se trata de un abrigo y bastará con el celo de toda la vida si es un jersey o pieza más pequeña.

Guantes de goma

Un simple guante de goma de los que se usan para fregar puede convertirse en un quitapelusas improvisado sorprendentemente eficaz. Es un método rápido, barato y especialmente útil para prendas gruesas y tapicerías.

El procedimiento es sencillo: basta con ponerse el guante y pasarlo por la superficie de la ropa, el sofá o el sillón, siempre en la misma dirección. El roce del guante genera electricidad estática, lo que hace que las pelusas, pelos de mascota y fibras sueltas se adhieran al caucho de forma inmediata.

Funciona mejor si el guante está ligeramente humedecido, aunque también da buen resultado en seco. En cuestión de segundos, las pelusas se agrupan y se pueden retirar con facilidad.

Los especialistas recomiendan este truco sobre todo para abrigos, mantas, sofás y asientos del coche, donde los rodillos adhesivos se quedan cortos.